„Patruliai“ pristato naujieną: „Negali žinoti, kas bus“

Klipo filmavimui dueto nariai pasiruošė ir beisbolo žaidėjų, ir motociklininkų aprangas. Scenarijaus autorius Edvinas Vaitkus-Fruktas filmavimo aikštelę sukūrė viename Klaipėdos stadionų, priklausančių Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrui, rašoma pranešime spaudai.

„Patruliai“ mintimis persikėlė į amerikietiškus filmus, kuriuose beisbolas pritraukia pilnas tribūnas. Lietuvių klipe tribūnose įsitaisė vienintelė žiūrovė. Šio sporto naujokams „Patruliams“ stadione vargiai sekėsi pataikyti į kamuoliuką, tačiau merginą tribūnose jiems pavyko „iškirsti“.

„Patruliai" pristato naujos dainos vaizdo klipą

„Daina „Kas bus?“, kurią parašė mūsų mylima Viktorija Rupeikytė, perduoda mintį, kad iš tiesų niekada nežinai, ką likimas atsiųs – ar mielą žmogų, ar kamuoliuką į galvą. Nežinai, kur su tuo žmogumi keliai nuves, kaip judu dalinsitės laiką, ar priimsite vienas kito kvailystes, kas iš viso to išeis, – kalba Algirdas Radzevičius. – Klipo filmavimui ieškojome visiškai nurautos merginos, kuri būtų pašėlusi ir eitų kūliais per gyvenimą.

Ją suvaidino mūsų draugė Jogailė Boldyrevaitė. Stadione įvyko neblogas sportinis apšilimas prieš mūsų jubiliejinį turą „20 metų – pasileidžiam plaukus!“. Laukia rimti iššūkiai, o beisbolas irgi tapo iššūkiu, nes nežaidžiame jo profesionaliai, todėl visą laiką kvatojome: kad nufilmuotume vieną pataikymą, reikėjo gal 50 smūgių atlikti.“

„Patrulių“ klipo filmavimas (15 nuotr.) „Patrulių“ klipo filmavimas (nuotr. pranešimo spaudai) „Patrulių“ klipo filmavimas (nuotr. pranešimo spaudai) „Patrulių“ klipo filmavimas (nuotr. pranešimo spaudai) +11 „Patrulių“ klipo filmavimas (nuotr. pranešimo spaudai) „Patrulių“ klipo filmavimas (nuotr. pranešimo spaudai) „Patrulių“ klipo filmavimas (nuotr. pranešimo spaudai) „Patrulių“ klipo filmavimas (nuotr. pranešimo spaudai) „Patrulių“ klipo filmavimas (nuotr. pranešimo spaudai) „Patrulių“ klipo filmavimas (nuotr. pranešimo spaudai) „Patrulių“ klipo filmavimas (nuotr. pranešimo spaudai) „Patrulių“ klipo filmavimas (nuotr. pranešimo spaudai) „Patrulių“ klipo filmavimas (nuotr. pranešimo spaudai) „Patrulių“ klipo filmavimas (nuotr. pranešimo spaudai) „Patrulių“ klipo filmavimas (nuotr. pranešimo spaudai) „Patrulių“ klipo filmavimas (nuotr. pranešimo spaudai)

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Patrulių“ klipo filmavimas

„Aš džiaugiausi, kai pagaliau sėkmingai atmušiau, bet Algis sakė, kad tai ne aš gerai atmušiau, o jis gerai metė, – linksmai prisimena Juozas Butnorius. – Be kita ko, kolega filmavosi sužeista koja, todėl net kai jis neatmušdavo, aš turėdavau lėkti kamuoliuko. Viršijau visus dienos žingsnių rekordus.

Po filmavimo buvome šlaputėliai, kaip po gerų varžybų, bet buvo labai smagu išbandyti beisbolą. O kaip mums sekasi – galima pamatyti klipe: aš puikiai išmušu, o Algis pataiko... į žiūrovę. Kaip sakoma, 30 procentų nelaimingų atvejų nutinka sulig fraze: „Pažiūrėk, kaip moku“, likę 70 proc. – „Žiūrėk, kaip reikia.“ Tiesa, Algis traukė per dantį, kad aikštėje mergina labiau domėjosi manimi, bet vėliau motociklu vis dėlto išvažiavo su juo.“

„Aš pakeičiau jos mąstymą tuo vienu kreivu kamuoliuko smūgiavimu. Bet nekartokite to namuose, – juokdamasis įspėja A. Radzevičius. – Taip pat kategoriškai nerekomenduoju lakstyti motociklais be šalmo, taip kaip mes klipe. Atskleisiu, kad be šalmų filmavomės ne gatvėje, o studijoje.

Keliu važiavome su jais. Visgi motociklas – viena pavojingiausių transporto priemonių, nors ir suteikianti laisvę, kurios šiame klipe labai norėjosi. Kūrėme jį su polėkiu, siautuliu, gyvenimo džiaugsmu ir su tam tikro laipsnio išprotėjimu, kurio ir gyvenime nepaslėpsi.“

Adrenalino medžiotoju vaizdo klipe tapęs J. Butnorius sako, kad po filmavimo užsidegė noru įsigyti motociklą. „Tai mano sena, slapta svajonė. Tik norėčiau ne „britvos“, o „čioperio“: mielai leisčiausi į ilgesnę kelionę pagaudyti vėjo, – pasakoja Juozas. – Ar kada nors tai įgyvendinsiu? Pagyvensime – pamatysime. Negali žinoti, kas bus, apie tai ir dainuojame naujausiame kūrinyje.“

Šią dainą „Patruliai“ gyvai su grupe atliks ir savo jubiliejiniame ture „20 metų – pasileidžiam plaukus!“, kuris sausio 18 d. prasidės Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje, kovo 8 d. jie žada gerai pasilinksminti Šiaulių arenoje, o kovo 29 d. įvyks finalinis koncertas Klaipėdos „Švyturio“ arenoje. Iš viso „Patruliai“ šio turo metu aplankys 10 miestų. Bilietus platina bilietai.lt.