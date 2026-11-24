Kaip rašo ukrainietiškas portalas „Focus“, prodiuseris L. Dziunikas, duodamas interviu žiniasklaidai, pareiškė manantis, kad M. Galkino gyvenime atsirado nauja moteris.
Prabilo apie naują meilę
Pasak L. Dziuniko, pastaruoju metu M. Galkinas esą pradėjo daugiau dėmesio skirti savo išvaizdai ir fizinei formai. Prodiuserio nuomone, tai gali būti susiję su noru atrodyti jauniau ir patirti naujų romantiškų išgyvenimų.
Jis iškėlė prielaidą, kad humoristo gyvenime galėjo atsirasti nauja meilė.
„Kiek man žinoma, Maksimas turi naują meilę, naują gyvenimą. Dabar jis pradėjo aktyviai sportuoti, auginti raumenis, kad atrodytų pakankamai jaunas naujiems jausmams, naujoms patirtims“, – kalbėjo L. Dziunikas.
Vis dėlto prodiuseris nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų jo teiginius. Kol kas kalbos apie galimus pokyčius M. Galkino asmeniniame gyvenime tėra spėlionės.
Pats humoristas ir jo žmona, garsi dainininkė Ala Pugačiova, šių gandų nekomentavo.
Primename, kad M. Galkinas ir A. Pugačiova susituokė 2011 metais. Pora kartu augina du vaikus – sūnų Harį ir dukrą Lizą.
Prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, sutuoktiniai su vaikais paliko Rusiją.
Viena pagrindinių išvykimo priežasčių buvo vieša M. Galkino pozicija prieš Rusijos valdžią ir jos veiksmus. Humoristą palaikė ir jo žmona A. Pugačiova.
Iš pradžių šeima apsigyveno Izraelyje, o vėliau persikėlė į Kiprą.
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