D. Baisarovas – 1998 metais gimęs K. Orbakaitės ir verslininko Ruslano Baisarovo sūnus. Jis taip pat yra garsiosios atlikėjos A. Pugačiovos anūkas. Vyras retai pasirodo viešumoje ir beveik nesidalija asmeninio gyvenimo detalėmis, todėl kiekvienas jo interviu sulaukia didesnio susidomėjimo.
Papasakojo apie asmeninį gyvenimą
Denisas mokėsi privačioje mokykloje „Prezident“, įsikūrusioje Maskvos srityje, vėliau lankė britų švietimo centrą „Oxford Study Courses“ ir studijavo Londono Booth verslo mokyklos padalinyje. Tačiau jo gyvenime buvo ir kiek netikėtas etapas – mokslai Čečėnijos kadetų korpuse.
Apie šią patirtį D. Baisarovas papasakojo „Metro“ žurnalistams. Anot jo, tai buvo bandymas atrasti save ir realizuoti savo galimybes.
„Tai buvo bandymas save realizuoti, savęs paieškos. Deja, negalėjau ten ilgai pasilikti – mokiausi vyresnėse klasėse, todėl reikėjo grįžti į mokyklą. Ten praleidau vos du mėnesius per atostogas. Tačiau ši patirtis man padėjo – ten daug ko išmokau kaip vyras ir kaip žmogus“, – pasakojo jis.
Šiuo metu didžiąją laiko dalį D. Baisarovas praleidžia Maskvoje. Vyras atskleidė ir apytikslę savo gyvenamąją vietą.
„Šiandien gyvenu netoli Mira prospekto, bet dažnai būnu už miesto ribų“, – prisipažino jis.
Teigiama, kad pastaruoju metu D. Baisarovas dėmesį skiria ne tik asmeniniam gyvenimui, bet ir menui.
Spalio 9–lapkričio 4 dienomis privačioje galerijoje Maskvos centre vyko jo personalinė paroda. Anot leidinio, joje pristatyta daugiau nei 30 tapybos darbų, išdėstytų per tris galerijos aukštus.
Vis dėlto parodos atidaryme nebuvo nei jo mamos, nei garsiosios močiutės.