Alos Pugačiovos namą išniekino vandalai: štai ką užrašė ant pastato

Kaip praneša Latvijos portalas LA.LV, remdamasis užsienio žiniasklaida, incidentas įvyko Maskvos srityje, Malųjų Berezkų kaime, kur yra užmiesčio rezidencija, siejama su A. Pugačiova.
Pasidarbavo vandalai
Ant namo tvoros raudonais dažais buvo užrašyta: „Mossado biuras Rusijoje“. Nežinomų asmenų veiksmus užfiksavo vaizdo įrašai.
Manoma, kad provokuojantis užrašas gali būti susijęs su dainininkės sprendimu kartu su šeima išvykti gyventi į Izraelį. Izraelio žvalgybos tarnybos „Mossad“ pavadinimas galėjo būti panaudotas siekiant diskredituoti atlikėją.
A. Pugačiova viešai pasmerkė Rusijos karą Ukrainoje, o dar 2022 metais paliko Rusiją. Dėl savo pozicijos ir išvykimo iš šalies atlikėja iki šiol sulaukia prieštaringų reakcijų dalyje Rusijos visuomenės.
Pranešama, kad po incidento užrašas ant tvoros netrukus paslaptingai dingo.
Ši rezidencija anksčiau jau buvo atsidūrusi viešumoje dėl bandymų ją parduoti. Skelbiama, kad atlikėja nekilnojamąjį turtą buvo perrašiusi savo anūko Nikitos Presniakovo vardu.
2023 metais prabangus namas buvo pasiūlytas pirkėjams, tačiau norinčiojo jį įsigyti taip ir neatsirado. Bėgant laikui nekilnojamojo turto kaina gerokai sumažėjo – nuo 152 mln. iki 115 mln. rublių.
Rezidencija įsikūrusi ant vandens telkinio kranto. Jos plotas siekia net 760 kvadratinių metrų. Pastate įrengtas privatus kino teatras, biliardo kambarys, hamamas ir baseinas.