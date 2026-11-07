Buvusi Alos Pugačiovos namų tvarkytoja prabilo apie primadoną: atskleidė, kokia ji už uždarų durų

Liudmila ilgą laiką dirbo A. Pugačiovos namuose, todėl turėjo galimybę iš arti stebėti dainininkės kasdienybę ir elgesį su aplinkiniais.
(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova
Prakalbo apie primadoną
Pasak buvusios namų tvarkytojos, buityje A. Pugačiova buvo šilta ir draugiška asmenybė. Todėl Liudmila ypač skaudžiai priima jai metamus kaltinimus dėl neva sugriautų kitų žvaigždžių karjerų.
„Tiesiog pastaruoju metu pasaulis apsivertė aukštyn kojomis, daug piktų žmonių. Kiti menininkai pyksta ant Alos, nes ji tokia viena, antros niekada nebuvo ir nebus.
Nežinau, kodėl Pugačiova visiems trukdo. Greičiausiai jie jai tiesiog pavydi. Bet Ala visada viską pasiekė pati, niekas jai niekada nepadėjo“, – teigė buvusi A. Pugačiovos namų tvarkytoja.Instagram)
Buvusi namų tvarkytoja prisiminė ir neįprastus A. Pugačiovos gerbėjų poelgius. Anot Liudmilos, dainininkė nuolat sulaukdavo vyrų dėmesio, o vienas gerbėjas dėl noro būti arčiau jos ryžosi netikėtam žingsniui – dvi savaites slapstėsi ant atlikėjos buto stogo ir, jai išvykus, patekdavo į vidų pro langą.
Buvusi namų tvarkytoja prisiminė ir neįprastus A. Pugačiovos gerbėjų poelgius. Anot Liudmilos, dainininkė nuolat sulaukdavo vyrų dėmesio, o vienas gerbėjas dėl noro būti arčiau jos ryžosi netikėtam žingsniui – dvi savaites slapstėsi ant atlikėjos buto stogo ir, jai išvykus, patekdavo į vidų pro langą.
Įsibrovėlis iš A. Pugačiovos šaldytuvo pasiimdavo maisto, tačiau brangūs daiktai jo nedomino. Vyras esą buvo įsitikinęs, kad nori vesti dainininkę.
Vis dėlto atlikėjos išrinktuoju tapo komikas Maksimas Galkinas. Pora susituokė 2011 metais. Nors visuomenėje ne kartą aptartas net 27 metų sutuoktinių amžiaus skirtumas, Liudmila tikina, kad jiems tai neturi jokios reikšmės.
„Ala pagaliau gyvena gyvenimą, apie kurį visada svajojo ir nusipelnė. O tai, kad jų amžius skiriasi su Maksimu, yra nesąmonė. Jie abu neatitinka savo amžiaus. Abu širdyje daug jaunesni! Gražios, protingos, turinčios humoro jausmą asmenybės. Iš to reikia mokytis“, – tikino Liudmila.
2013 metais šeimos pagausėjimo sulaukė ir A. Pugačiova su M. Galkinu – per surogatinę motiną jiems gimė dvyniai Liza ir Garis. Nors tai buvo itin svarbus įvykis poros gyvenime, skelbta, kad surogatinė motina nežinojo, jog laukiasi žinomos poros vaikų.
„Mūsų surogatinė motina nežinojo, kam ji pagimdė vaikus. Mes visi žinojome apie ją. Sumokėjome jai daugiau nei rinkos kainą, bet aš visada taip darau. Ji į šį procesą žiūrėjo labai atsakingai, jokių skundų nebuvo“, – anksčiau dalijosi M. Galkinas.