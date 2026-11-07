Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Buvusi Alos Pugačiovos namų tvarkytoja prabilo apie primadoną: atskleidė, kokia ji už uždarų durų

2026-11-07 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 10:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ala Pugačiova – viena žinomiausių ir ryškiausių muzikos pasaulio asmenybių. Nors atlikėja sulaukia didžiulio gerbėjų palaikymo, jos atžvilgiu netrūksta ir kritikos. Dainininkė kaltinama neva trukdžiusi kitų atlikėjų karjeroms ir užkirtusi jiems kelią į sėkmę. Vis dėlto su tokiais kaltinimais nesutinka buvusi A. Pugačiovos namų tvarkytoja Liudmila Dorodnova. Daugelį metų šalia atlikėjos buvusi moteris prabilo apie jos būdą ir atskleidė, kokią primadoną pažinojo pati.

Asociatyvi namų tvarkytojos nuotrauka ir Ala Pugačiova su šeima (nuotr. SCANPIX ir instagram)
GALERIJA (11)

Ala Pugačiova – viena žinomiausių ir ryškiausių muzikos pasaulio asmenybių. Nors atlikėja sulaukia didžiulio gerbėjų palaikymo, jos atžvilgiu netrūksta ir kritikos. Dainininkė kaltinama neva trukdžiusi kitų atlikėjų karjeroms ir užkirtusi jiems kelią į sėkmę. Vis dėlto su tokiais kaltinimais nesutinka buvusi A. Pugačiovos namų tvarkytoja Liudmila Dorodnova. Daugelį metų šalia atlikėjos buvusi moteris prabilo apie jos būdą ir atskleidė, kokią primadoną pažinojo pati.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Liudmila ilgą laiką dirbo A. Pugačiovos namuose, todėl turėjo galimybę iš arti stebėti dainininkės kasdienybę ir elgesį su aplinkiniais.

REKLAMA
REKLAMA

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova

Prakalbo apie primadoną

Pasak buvusios namų tvarkytojos, buityje A. Pugačiova buvo šilta ir draugiška asmenybė. Todėl Liudmila ypač skaudžiai priima jai metamus kaltinimus dėl neva sugriautų kitų žvaigždžių karjerų.

„Tiesiog pastaruoju metu pasaulis apsivertė aukštyn kojomis, daug piktų žmonių. Kiti menininkai pyksta ant Alos, nes ji tokia viena, antros niekada nebuvo ir nebus.

REKLAMA

Nežinau, kodėl Pugačiova visiems trukdo. Greičiausiai jie jai tiesiog pavydi. Bet Ala visada viską pasiekė pati, niekas jai niekada nepadėjo“, – teigė buvusi A. Pugačiovos namų tvarkytoja.

Ala Pugačiova ir Maksimas Galkinas (nuotr. Instagram)

Buvusi namų tvarkytoja prisiminė ir neįprastus A. Pugačiovos gerbėjų poelgius. Anot Liudmilos, dainininkė nuolat sulaukdavo vyrų dėmesio, o vienas gerbėjas dėl noro būti arčiau jos ryžosi netikėtam žingsniui – dvi savaites slapstėsi ant atlikėjos buto stogo ir, jai išvykus, patekdavo į vidų pro langą.

REKLAMA
REKLAMA

Buvusi namų tvarkytoja prisiminė ir neįprastus A. Pugačiovos gerbėjų poelgius. Anot Liudmilos, dainininkė nuolat sulaukdavo vyrų dėmesio, o vienas gerbėjas dėl noro būti arčiau jos ryžosi netikėtam žingsniui – dvi savaites slapstėsi ant atlikėjos buto stogo ir, jai išvykus, patekdavo į vidų pro langą.

Įsibrovėlis iš A. Pugačiovos šaldytuvo pasiimdavo maisto, tačiau brangūs daiktai jo nedomino. Vyras esą buvo įsitikinęs, kad nori vesti dainininkę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto atlikėjos išrinktuoju tapo komikas Maksimas Galkinas. Pora susituokė 2011 metais. Nors visuomenėje ne kartą aptartas net 27 metų sutuoktinių amžiaus skirtumas, Liudmila tikina, kad jiems tai neturi jokios reikšmės.

„Ala pagaliau gyvena gyvenimą, apie kurį visada svajojo ir nusipelnė. O tai, kad jų amžius skiriasi su Maksimu, yra nesąmonė. Jie abu neatitinka savo amžiaus. Abu širdyje daug jaunesni! Gražios, protingos, turinčios humoro jausmą asmenybės. Iš to reikia mokytis“, – tikino Liudmila.

REKLAMA

2013 metais šeimos pagausėjimo sulaukė ir A. Pugačiova su M. Galkinu – per surogatinę motiną jiems gimė dvyniai Liza ir Garis. Nors tai buvo itin svarbus įvykis poros gyvenime, skelbta, kad surogatinė motina nežinojo, jog laukiasi žinomos poros vaikų.

Maksimas Galkinas su Ala Pugačiova ir vaikais (nuotr. Instagram)

„Mūsų surogatinė motina nežinojo, kam ji pagimdė vaikus. Mes visi žinojome apie ją. Sumokėjome jai daugiau nei rinkos kainą, bet aš visada taip darau. Ji į šį procesą žiūrėjo labai atsakingai, jokių skundų nebuvo“, – anksčiau dalijosi M. Galkinas.

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų