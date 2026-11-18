Margarita neslėpė, kad Pugačiovos kūryba žavisi nuo vaikystės ir jau seniai svajoja su ja susipažinti. Kaip pasakojo prodiuserė, kartą joms net teko sėdėti greta viename renginyje, tačiau tuomet moteris neišdrįso prieiti ir užkalbinti savo dievaitės, rašo UNIAN.
„Buvau viename gimtadienyje, sėdėjome greta. Man pritrūko drąsos prieiti ir susipažinti. Koks mano tikslas? Suprantu, kad ji nėra parašiusi nė vienos knygos, nors pati yra tarsi vaikščiojanti įvykių enciklopedija. Svajoju su ja padirbėti būtent prie tokio meninio kūrinio, paremto tikrais įvykiais“, – tinklaraštininkės Marichkos Dovbenko interviu pasakojo M. Sičkar.
Laišką išsiuntė į Kiprą
Galimybė perduoti pasiūlymą dainininkei atsirado per pažįstamus. Viena moteris Margaritai papasakojo gyvenanti kaimynystėje su Pugačiova Kipre. Be to, jos pažįstama per skrydžius susitinka su atlikėjos vyru Maksimu Galkinu. Tai paskatino prodiuserę pasinaudoti turimais ryšiais ir pamėginti pasiekti dainininkę.
Margarita teigė ne tik parašiusi laišką, bet ir parengusi visą būsimo projekto koncepciją. Ją pavadino „Alla: tęsinys bus...“.
„Išsiunčiau jai laišką su pasiūlymu bendradarbiauti ir dabar laukiu atsakymo. Sukūriau visą koncepciją. Sugalvojau projektą „Alla: tęsinys bus...“. Viską išdėsčiau ir vizualizavau pasitelkusi dirbtinį intelektą. Viską atspausdinau, sudėjau į didelį voką – ir jis iškeliavo į Kiprą“, – pasakojo prodiuserė.
Kol kas neaišku, ar toks pasiūlymas sudomino A. Pugačiovą ir ar ji sutiks prisidėti prie knygos kūrimo.