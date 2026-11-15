Išvydę, kaip dabar atrodo Ala Pugačiova, išsigando: neteko svorio

Neseniai A. Pugačiova kartu su vyru M. Galkinu buvo pastebėta vaikštinėjanti Limasolio gatvėmis. Pora sutiko pozuoti fotografams, o jų nuotraukos netrukus pasklido socialiniuose tinkluose.
Pasivaikščiojimui dainininkė pasirinko baltą palaidinę ir juodos spalvos apatinę aprangos dalį. Savo įvaizdį ji papildė masyviais akiniais nuo saulės, prie kurių buvo pritvirtinta grandinėlė.
Naujausios nuotraukos sukėlė diskusijas
Pasirodžius naujoms nuotraukoms, internautai ėmė aktyviai aptarinėti A. Pugačiovos išvaizdą. Dalis jų pastebėjo, kad dainininkė atrodo gerokai sulysusi, o kai kurie komentatoriai svarstė, jog atlikėjos veide matyti nuovargis.
Po nuotraukomis pasirodė įvairių reakcijų:
- „Kažkokia labai sulysusi moteris.“
- „Širdyje ji jauna, tačiau metai daro savo.“
- „Pagal savo amžių atrodo gerai, bet ne itin.“
- „Atrodo pavargusi nuo tokio gyvenimo, tai matyti jos veide.“
Vis dėlto tai tėra socialinių tinklų vartotojų pastebėjimai – pati atlikėja apie savo svorio pokyčius ar sveikatos būklę viešai nepasisakė.
Primename, kad neseniai A. Pugačiova ir jos vyras M. Galkinas taip pat sulaukė dėmesio, kai po ilgesnės pertraukos buvo kartu pastebėti viešumoje.
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