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TV3 naujienos > Žmonės

Išvydę, kaip dabar atrodo Ala Pugačiova, išsigando: neteko svorio

2026-11-15 15:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 15:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

77-erių Rusijos estrados primadona Ala Pugačiova, šiuo metu gyvenanti Kipre su vyru Maksimu Galkinu ir vaikais, vėl atsidūrė visuomenės dėmesio centre. Neseniai Limasolyje užfiksuotos naujos atlikėjos nuotraukos sukėlė diskusijas socialiniuose tinkluose – gerbėjai atkreipė dėmesį į pasikeitusią jos išvaizdą.

Ala Pugačiova ir Maksimas Galkinas (tv3.lt fotomontažas)
GALERIJA (11)

77-erių Rusijos estrados primadona Ala Pugačiova, šiuo metu gyvenanti Kipre su vyru Maksimu Galkinu ir vaikais, vėl atsidūrė visuomenės dėmesio centre. Neseniai Limasolyje užfiksuotos naujos atlikėjos nuotraukos sukėlė diskusijas socialiniuose tinkluose – gerbėjai atkreipė dėmesį į pasikeitusią jos išvaizdą.

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Neseniai A. Pugačiova kartu su vyru M. Galkinu buvo pastebėta vaikštinėjanti Limasolio gatvėmis. Pora sutiko pozuoti fotografams, o jų nuotraukos netrukus pasklido socialiniuose tinkluose.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova

Pasivaikščiojimui dainininkė pasirinko baltą palaidinę ir juodos spalvos apatinę aprangos dalį. Savo įvaizdį ji papildė masyviais akiniais nuo saulės, prie kurių buvo pritvirtinta grandinėlė.

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Naujausios nuotraukos sukėlė diskusijas

Pasirodžius naujoms nuotraukoms, internautai ėmė aktyviai aptarinėti A. Pugačiovos išvaizdą. Dalis jų pastebėjo, kad dainininkė atrodo gerokai sulysusi, o kai kurie komentatoriai svarstė, jog atlikėjos veide matyti nuovargis.

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Po nuotraukomis pasirodė įvairių reakcijų:

  • „Kažkokia labai sulysusi moteris.“
  • „Širdyje ji jauna, tačiau metai daro savo.“
  • „Pagal savo amžių atrodo gerai, bet ne itin.“
  • „Atrodo pavargusi nuo tokio gyvenimo, tai matyti jos veide.“

Vis dėlto tai tėra socialinių tinklų vartotojų pastebėjimai – pati atlikėja apie savo svorio pokyčius ar sveikatos būklę viešai nepasisakė.

Primename, kad neseniai A. Pugačiova ir jos vyras M. Galkinas taip pat sulaukė dėmesio, kai po ilgesnės pertraukos buvo kartu pastebėti viešumoje.

 

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