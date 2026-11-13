Maksimas Galkinas parodė ūgtelėjusį sūnų: vaikas – tėčio kopija

Šiais kadrais jis pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje, kur jie netruko sulaukti internautų dėmesio.
Parodė ūgtelėjusį sūnų
Nuotraukoje berniukas įamžintas vilkintis tamsų megztinį ir plačias juodas kelnes, rankas jis laiko kišenėse. Dėmesį patraukia jo garbanoti plaukai, kurie labai panašūs į tėčio Maksimo.
Šalia sūnaus pozuoja ir pats komikas – jis vilki šviesų golfą, tamsias kelnes, avi baltus sportinius batelius.
View this post on InstagramREKLAMA
Šis įrašas sulaukė didelio gerbėjų dėmesio – komentaruose jie negailėjo komplimentų tiek Maksimui, tiek jo sūnui.
„Kokiu gražuoliu auga jūsų sūnus“, – rašė vienas.
„Maksimai, turėk sąžinės! Kas čia per eksponatai?!“ – klausė kitas.
„Kokie jūs gražūs ir labai panašūs“, – pridūrė dar vienas gerbėjas.