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Maksimas Galkinas parodė ūgtelėjusį sūnų: vaikas – tėčio kopija

2026-11-13 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 14:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialiniame tinkle aktyviai gyvenimo akimirkomis besidalijantis komikas Maksimas Galkinas paviešino nuotraukas su savo ir Alos Pugačiovos 13-mečiu sūnumi.

Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova (tv3.lt fotomontažas)
GALERIJA (11)

Socialiniame tinkle aktyviai gyvenimo akimirkomis besidalijantis komikas Maksimas Galkinas paviešino nuotraukas su savo ir Alos Pugačiovos 13-mečiu sūnumi.

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Šiais kadrais jis pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje, kur jie netruko sulaukti internautų dėmesio.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova

Parodė ūgtelėjusį sūnų

Nuotraukoje berniukas įamžintas vilkintis tamsų megztinį ir plačias juodas kelnes, rankas jis laiko kišenėse. Dėmesį patraukia jo garbanoti plaukai, kurie labai panašūs į tėčio Maksimo.

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Šalia sūnaus pozuoja ir pats komikas – jis vilki šviesų golfą, tamsias kelnes, avi baltus sportinius batelius. 

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Šis įrašas sulaukė didelio gerbėjų dėmesio – komentaruose jie negailėjo komplimentų tiek Maksimui, tiek jo sūnui.

„Kokiu gražuoliu auga jūsų sūnus“, – rašė vienas.

„Maksimai, turėk sąžinės! Kas čia per eksponatai?!“ – klausė kitas.

„Kokie jūs gražūs ir labai panašūs“, – pridūrė dar vienas gerbėjas.

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