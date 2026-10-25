Maksimą Galkiną pasiekė liūdna žinia

Koncertas buvo suplanuotas spalio 25 dieną Stambulo kongresų centre. Vis dėlto pasirodymas neįvyks dėl oficialaus vietos valdžios sprendimo.
Paaiškėjo, kas nutiko
Organizatorių paskelbtame pranešime teigiama, kad koncertas atšaukiamas Stambulo gubernatoriaus administracijai priėmus oficialų sprendimą uždrausti renginį dėl viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimo.
„Su dideliu apgailestavimu pranešame, kad 2026 metų spalio 25 dieną Stambulo kongresų centre turėjęs vykti Maksimo Galkino koncertas neįvyks“, – rašoma pareiškime.
Organizatoriai taip pat pabrėžė, kad šis sprendimas nepriklausė nei nuo renginį rengusios komandos, nei nuo paties atlikėjo.
„Šį sprendimą priėmė Turkijos valstybės institucijos, todėl jis nepriklauso nuo renginio organizatorių, atlikėjo ar kitų su renginiu susijusių asmenų valios. Nepaisant visų įdėtų pastangų, surengti koncertą numatytą dieną tapo teisiškai neįmanoma“, – teigiama pranešime.
Organizatoriai atsiprašė žiūrovų, planavusių apsilankyti pasirodyme, ir išreiškė apgailestavimą dėl susiklosčiusios situacijos.