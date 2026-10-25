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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Maksimą Galkiną pasiekė liūdna žinia

2026-10-25 14:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 14:46
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Humoristas Maksimas Galkinas sulaukė nemalonių žinių – Stambule turėjęs vykti jo koncertas atšauktas. Apie tai atlikėjas pranešė socialiniuose tinkluose, pasidalijęs oficialiu renginio organizatorių pareiškimu.

Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova

Humoristas Maksimas Galkinas sulaukė nemalonių žinių – Stambule turėjęs vykti jo koncertas atšauktas. Apie tai atlikėjas pranešė socialiniuose tinkluose, pasidalijęs oficialiu renginio organizatorių pareiškimu.

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Koncertas buvo suplanuotas spalio 25 dieną Stambulo kongresų centre. Vis dėlto pasirodymas neįvyks dėl oficialaus vietos valdžios sprendimo.

Paaiškėjo, kas nutiko

Organizatorių paskelbtame pranešime teigiama, kad koncertas atšaukiamas Stambulo gubernatoriaus administracijai priėmus oficialų sprendimą uždrausti renginį dėl viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimo.

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„Su dideliu apgailestavimu pranešame, kad 2026 metų spalio 25 dieną Stambulo kongresų centre turėjęs vykti Maksimo Galkino koncertas neįvyks“, – rašoma pareiškime.

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Organizatoriai taip pat pabrėžė, kad šis sprendimas nepriklausė nei nuo renginį rengusios komandos, nei nuo paties atlikėjo.

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„Šį sprendimą priėmė Turkijos valstybės institucijos, todėl jis nepriklauso nuo renginio organizatorių, atlikėjo ar kitų su renginiu susijusių asmenų valios. Nepaisant visų įdėtų pastangų, surengti koncertą numatytą dieną tapo teisiškai neįmanoma“, – teigiama pranešime.

Organizatoriai atsiprašė žiūrovų, planavusių apsilankyti pasirodyme, ir išreiškė apgailestavimą dėl susiklosčiusios situacijos.

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