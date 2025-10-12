Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Pasirodė naujausia žinia apie 79-erių Donaldo Trumpo sveikatą: prakalbo gydytojas

2025-10-12
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 12:00

Donaldo Trumpo gydytojas pateikė svarbų pranešimą po to, kai JAV prezidentui penktadienį buvo atlikta sveikatos patikra. Pastaruoju metu yra kilęs susirūpinimas dėl 79 metų vyro sveikatos – kelis kartus jis buvo nufotografuotas su pamėlynavusiomis rankomis.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
9

Donaldo Trumpo gydytojas pateikė svarbų pranešimą po to, kai JAV prezidentui penktadienį buvo atlikta sveikatos patikra. Pastaruoju metu yra kilęs susirūpinimas dėl 79 metų vyro sveikatos – kelis kartus jis buvo nufotografuotas su pamėlynavusiomis rankomis.

0

Ekspertų teigimu, tai galėjo būti intraveninio gydymo  pasekmė, o vienas politikas netgi pareiškė, kad „nenuosekliai besielgiantis prezidentas galėtų sirgti demencija“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Donaldas Trumpas ir jo žmona Melania
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Donaldas Trumpas ir jo žmona Melania

Prakalbo gydytojas

Šią savaitę D. Trumpas praleido apie tris valandas Valterio Reedo medicinos centre Betesdoje, Merilando valstijoje, kur jam buvo atliktas „planuotas tolesnis sveikatos patikrinimas“.

D. Trumpo gydytojas, karinio jūrų laivyno kapitonas Seanas Barbabella, penktadienio vakarą išplatintame vieno puslapio pranešime rašė:

„Prezidentas Donaldas J. Trumpas išlieka puikios sveikatos, pasižymi stipria širdies ir kraujagyslių, plaučių, neurologine bei fizine būkle“, – teigė jis.

Be šios patikros, D. Trumpui taip pat buvo suleista COVID-19 stiprinamoji vakcinos dozė ir atlikta metinė gripo vakcinacija.

S. Barbabella pažymėjo, kad prezidento „širdies amžius“ yra maždaug 14 metų jaunesnis nei jo tikrasis amžius – 79 metai.

Pasak Baltųjų rūmų, vizitas buvo apibūdintas kaip „įprastinė metinė sveikatos patikra“, nors metinė apžiūra jau buvo atlikta balandžio mėnesį. Vis dėlto sveikatos įvertinimo rezultatai parodė, kad D. Trumpas yra „visiškai tinkamas eiti prezidento pareigas“.

S. Barbabella taip pat buvo atsakingas už balandžio mėnesio patikrą. Trijų puslapių ataskaitoje jis nurodė, kad nuo paskutinės fizinės apžiūros, atliktos prieš penkerius metus, Trumpas neteko apie 9 kilogramų.

Gydytojas pridūrė, kad prezidentas gyvena „aktyvų gyvenimo būdą“, kuris „ir toliau reikšmingai prisideda prie jo geros savijautos“.

Per balandžio mėnesį atliktus tyrimus buvo įvertintos ir D. Trumpo smegenų funkcijos – jis testą išlaikė. Nors prezidentai turi teisę neskelbti visuomenei savo sveikatos informacijos, S. Trumpo ataskaita buvo išskirtinai išsami – joje pateikta informacija apie svorį, kūno masės indeksą, ankstesnes operacijas, psichikos sveikatos patikras, cholesterolio lygį ir kraujospūdį.

 

