Pasirodė naujausia žinia apie 79-erių Donaldo Trumpo sveikatą: prakalbo gydytojas

Ekspertų teigimu, tai galėjo būti intraveninio gydymo pasekmė, o vienas politikas netgi pareiškė, kad „nenuosekliai besielgiantis prezidentas galėtų sirgti demencija“.
Prakalbo gydytojas
Šią savaitę D. Trumpas praleido apie tris valandas Valterio Reedo medicinos centre Betesdoje, Merilando valstijoje, kur jam buvo atliktas „planuotas tolesnis sveikatos patikrinimas“.
D. Trumpo gydytojas, karinio jūrų laivyno kapitonas Seanas Barbabella, penktadienio vakarą išplatintame vieno puslapio pranešime rašė:
„Prezidentas Donaldas J. Trumpas išlieka puikios sveikatos, pasižymi stipria širdies ir kraujagyslių, plaučių, neurologine bei fizine būkle“, – teigė jis.
Be šios patikros, D. Trumpui taip pat buvo suleista COVID-19 stiprinamoji vakcinos dozė ir atlikta metinė gripo vakcinacija.
S. Barbabella pažymėjo, kad prezidento „širdies amžius“ yra maždaug 14 metų jaunesnis nei jo tikrasis amžius – 79 metai.
Pasak Baltųjų rūmų, vizitas buvo apibūdintas kaip „įprastinė metinė sveikatos patikra“, nors metinė apžiūra jau buvo atlikta balandžio mėnesį. Vis dėlto sveikatos įvertinimo rezultatai parodė, kad D. Trumpas yra „visiškai tinkamas eiti prezidento pareigas“.
S. Barbabella taip pat buvo atsakingas už balandžio mėnesio patikrą. Trijų puslapių ataskaitoje jis nurodė, kad nuo paskutinės fizinės apžiūros, atliktos prieš penkerius metus, Trumpas neteko apie 9 kilogramų.
Gydytojas pridūrė, kad prezidentas gyvena „aktyvų gyvenimo būdą“, kuris „ir toliau reikšmingai prisideda prie jo geros savijautos“.
Per balandžio mėnesį atliktus tyrimus buvo įvertintos ir D. Trumpo smegenų funkcijos – jis testą išlaikė. Nors prezidentai turi teisę neskelbti visuomenei savo sveikatos informacijos, S. Trumpo ataskaita buvo išskirtinai išsami – joje pateikta informacija apie svorį, kūno masės indeksą, ankstesnes operacijas, psichikos sveikatos patikras, cholesterolio lygį ir kraujospūdį.
