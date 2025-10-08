Donaldas Trumpas ragina įkalinti Čikagos merą ir Ilinojaus gubernatorių

Šiais raginimais Baltųjų rūmų šeimininkas eskaluoja savo neįprastus išpuolius prieš politinius oponentus.
„Čikagos meras turėtų būti įkalintas už tai, kad neapsaugojo ICE (Imigracijos ir muitinės tarnybos) pareigūnų! Gubernatorius (J. B.) Pritzkeris – taip pat!“ – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ pareiškė D. Trumpas.
Respublikonas turėjo omenyje Ilinojaus demokratų lyderius, kurie prieštarauja jo įsakymui, kad ICE pareigūnai rengtų agresyvius reidus prieš migrantus Čikagoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!