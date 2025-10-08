Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas ragina įkalinti Čikagos merą ir Ilinojaus gubernatorių

2025-10-08 16:31 / šaltinis: BNS
2025-10-08 16:31

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paragino įkalinti Čikagos merą ir Ilinojaus gubernatorių.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paragino įkalinti Čikagos merą ir Ilinojaus gubernatorių.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paragino įkalinti Čikagos merą ir Ilinojaus gubernatorių.

1

Šiais raginimais Baltųjų rūmų šeimininkas eskaluoja savo neįprastus išpuolius prieš politinius oponentus.

„Čikagos meras turėtų būti įkalintas už tai, kad neapsaugojo ICE (Imigracijos ir muitinės tarnybos) pareigūnų! Gubernatorius  (J. B.) Pritzkeris – taip pat!“ – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ pareiškė D. Trumpas. 

Respublikonas turėjo omenyje Ilinojaus demokratų lyderius, kurie prieštarauja jo įsakymui, kad ICE pareigūnai rengtų agresyvius reidus prieš migrantus Čikagoje.

