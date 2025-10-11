Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas teigia sulaukęs naujosios Nobelio taikos premijos laureatės skambučio: gestas jam labai patiko

2025-10-11 11:24 / šaltinis: ELTA
2025-10-11 11:24

JAV prezidentas Donaldas Trumpas teigia sulaukęs naujosios Nobelio taikos premijos laureatės Marijos Corinos Machado skambučio. Ji paskambino jam ir pasakė, kad skiria apdovanojimą jam, nes jis tikrai jo nusipelnė, pasakojo prezidentas apie pokalbį telefonu, nepaminėdamas Venesuelos opozicijos lyderės pavardės. Šis gestas jam labai patikęs. D. Trumpas pokštaudamas pridūrė: „Nepasakiau: tada atiduokite jį man“.

Trumpas vyksta į JK su istoriniu antruoju valstybiniu vizitu. EPA-ELTA nuotr.

Trumpas vyksta į JK su istoriniu antruoju valstybiniu vizitu. EPA-ELTA nuotr.

M. C. Machado po paskelbimo apie jai skirtą Nobelio apdovanojimą tinkle „X“ rašė: „Skiriu šį apdovanojimą kenčiantiems Venesuelos žmonėms ir prezidentui Trumpui už jo ryžtingą paramą mūsų reikalui!“ D. Trumpas dabar sakė, kad padėjo M. C. Machado jos kelyje.

Norvegijos Nobelio komitetas Osle teigė skiriantis apdovanojimą Venesuelos opozicijos lyderei už jos „nenuilstamą darbą ginant Venesuelos žmonių teisę į demokratiją ir kovą siekiant teisingo ir taikaus perėjimo nuo diktatūros prie demokratijos“. 58-erių opozicionierė laikoma vienijančia Venesuelos opozicijos jėga ir ryžtinga nuo 2013 m. valdžioje esančio autoritaro prezidento Nicolo Maduro priešininkė. 

D. Trumpas praėjusiomis savaitėmis ne kartą pabrėžė, kad jis pats nusipelnė apdovanojimo ir kad vos per septynis mėnesius užbaigė septynis karus. 

