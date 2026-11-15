Pamatęs, kaip jo dainą atliko Gabrielius Vagelis, sureagavo Rytis Cicinas: pasakė atvirai

Įrašą jis paviešino savo socialinio tinklo Instagram paskyroje.
Pasakė atvirai
Ten legendinis dainininkas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matomas jo dainą atliekantis G. Vagelis.
Tiesa, jis pasirinko kitokią dainos versiją – kur kas lyriškesnę, lėtesnę.
Tai išgirdęs R. Cicinas negailėjo jam komplimentų ir prie vaizdo įrašo rašė:
„Gabrielius Vagelis nerealiai gražiai sudainavo mano dainos „Lietaus dukra“ lėtą versiją... Bravoooo!!!“
Primename, kad penktadienį „Arena Vilnius“ surengtas G. Vagelio koncertas – vienas didžiausių jo karjeroje.
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