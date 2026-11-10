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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Rytis Cicinas ant scenos pasakė, ką galvoja: „Palaukite...“

2026-11-10 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-10 19:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Estrados princu tituluojamas dainininkas Rytis Cicinas scenoje niekada nestokoja geros nuotaikos ir energijos. Tai įrodo ir neseniai paviešinta akimirka iš jo koncerto, pralinksminusi susirinkusius gerbėjus. 

Rytis Cicinas (nuotr. stop kadras, BNS)
GALERIJA (17)

Estrados princu tituluojamas dainininkas Rytis Cicinas scenoje niekada nestokoja geros nuotaikos ir energijos. Tai įrodo ir neseniai paviešinta akimirka iš jo koncerto, pralinksminusi susirinkusius gerbėjus. 

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„TikTok“ platformoje R. Cicino koncerte apsilankiusi gerbėja paviešino įrašą su akimirka iš jo pasirodymo. 

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rytis Cicinas

Rytis Cicinas pralinksmino publiką

Vaizdo įraše matyti, kaip ant scenos koncertuojantis Rytis pralinksmina publiką šmaikščia replika apie savo išvaizdą. 

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„Palaukit, nefotografuokite, pilvą įtrauksiu. Nelabai išeina, bet nieko“, – numojo ranka R. Cicinas.

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„Džiugu, kai atlikėjai su humoro jausmu“, – pridūrė įrašo autorė. 

„Šaunus dainininkas“, – komentavo kita.

@vilma4930

Džiugu, kai atlikėjai su humoro jausmu! ✌️🤩✌️

♬ Originalus garsas - Vilma

Primename, kad visai neseniai R. Cicinas su savo gerbėjais socialiniame tinkle pasidalijo kadru iš kruizinio laivo, kur pranešė, kad šiuo metu išvykęs atostogauti Majamyje.

Tačiau neilgai trukus džiugias emocijas užtemdė nemaloni žinia.

Apie tai R. Cicinas pasidalijo „Instagram“ istorijoje.

„Mano kruizas po Karibus ir Centrinę Ameriką šiandien po dviejų dienų laukimo laive Majamyje atšauktas“, – prie pasidalytos ekrano kopijos rašė R. Cicinas.

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