Rytis Cicinas ant scenos pasakė, ką galvoja: „Palaukite...“

„TikTok“ platformoje R. Cicino koncerte apsilankiusi gerbėja paviešino įrašą su akimirka iš jo pasirodymo.
Rytis Cicinas pralinksmino publiką
Vaizdo įraše matyti, kaip ant scenos koncertuojantis Rytis pralinksmina publiką šmaikščia replika apie savo išvaizdą.
„Palaukit, nefotografuokite, pilvą įtrauksiu. Nelabai išeina, bet nieko“, – numojo ranka R. Cicinas.
„Džiugu, kai atlikėjai su humoro jausmu“, – pridūrė įrašo autorė.
„Šaunus dainininkas“, – komentavo kita.
@vilma4930
Džiugu, kai atlikėjai su humoro jausmu! ✌️🤩✌️♬ Originalus garsas - Vilma
Primename, kad visai neseniai R. Cicinas su savo gerbėjais socialiniame tinkle pasidalijo kadru iš kruizinio laivo, kur pranešė, kad šiuo metu išvykęs atostogauti Majamyje.
Tačiau neilgai trukus džiugias emocijas užtemdė nemaloni žinia.
Apie tai R. Cicinas pasidalijo „Instagram“ istorijoje.
„Mano kruizas po Karibus ir Centrinę Ameriką šiandien po dviejų dienų laukimo laive Majamyje atšauktas“, – prie pasidalytos ekrano kopijos rašė R. Cicinas.