Atostogauti išvykęs Rytis Cicinas sulaukė nemalonios žinios: paaiškėjo, kas nutiko

Apie tai R. Cicinas pasidalijo instagramo istorijoje.
Pranešė liūdną žinią
„Mano kruizas po Karibus ir Centrinę Ameriką šiandien po dviejų dienų laukimo laive Majamyje atšauktas“, – prie pasidalytos ekrano kopijos rašė R. Cicinas.
Jis taip pat pasidalijo ekrano kopija, kurioje nurodyta, kas nutiko.
Joje buvo rašoma: „Keleiviai gali likti laive iki ketvirtadienio, lapkričio 5 d., 12 val., po to, kai „MSC Cruises“ oficialiai atšaukė šį reisą.
Kas nutiko: JAV pakrančių apsauga (US Coast Guard) sulaikė laivą „MSC Poesia“ Majamio uoste (PortMiami) dėl nenumatyto norminių ir saugumo reikalavimų tikrinimo, todėl suplanuota kelionė po Karibus ir Centrinę Ameriką buvo atšaukta.
Ką gauna keleiviai: keleiviams suteikta galimybė nemokamai likti laive iki ketvirtadienio pietų, jiems pažadėtas pilnas pinigų grąžinimas.“