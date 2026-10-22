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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ryčio Cicino gerbėjams – staigmena

2026-10-22 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 14:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Estrados princu vadinamo Ryčio Cicino gerbėjams – džiugi žinia. Jau visai netrukus, gruodžio 31 d., jis surengs nepamirštamą Naujųjų metų koncertą, kuriame skambės populiariausios jo dainos.

Rytis Cicinas (nuotr. BNS)
GALERIJA (11)

Estrados princu vadinamo Ryčio Cicino gerbėjams – džiugi žinia. Jau visai netrukus, gruodžio 31 d., jis surengs nepamirštamą Naujųjų metų koncertą, kuriame skambės populiariausios jo dainos.

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Apie tai socialiniame tinkle pranešė „Bernelių užeiga“.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rytis Cicinas mini ypatingą dieną

Koncerte nebus kada nuobodžiauti

„Naujuosius metus sutikite su trenksmu – kartu su RYČIU CICINU! 

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Gruodžio 31 d. „Bernelių užeigoje“ Šilainiuose Jūsų laukia išskirtinis RYČIO CICINO pasirodymas! Gerai žinomos ir visų pamėgtos dainos, šokiai bei puiki nuotaika – pasiruoškite nepamirštamai Naujųjų metų nakčiai! 

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Jūsų laukia šventinė programa, kuri neleis nuobodžiauti visą vakarą!

 Šventinio vakaro programoje:

 RYTIS CICINAS

 MIMŲ TEATRAS

 GRUPĖ „PRESTO“

Pasitikime artėjančius Raudonosios Ugninės Ožkos metus su gera muzika, šypsenomis ir artimųjų draugija! Suburkite šeimą, pakvieskite draugus ar artimuosius ir švęskime kartu! Mes pasirūpinsime gardžiais patiekalais, šventine atmosfera ir puikia nuotaika, kad Naujųjų metų naktis būtų kupina gražiausių prisiminimų!

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 Data: gruodžio 31 d. Vieta: „Bernelių užeiga“ Šilainiuose, Baltų pr. 81, Kaunas 

Bilietai ir staliukų rezervacija: +370 612 82 343 arba kreipkitės į restorano administratorę.

Vietų skaičius ribotas, todėl kviečiame Naujųjų metų šventei pasiruošti iš anksto ir jau dabar rezervuoti staliuką! Laukiame Jūsų „Bernelių užeigoje“ Šilainiuose – pasitikime Naujuosius metus su RYČIU CICINU, gera muzika ir puikia nuotaika“, – rašoma skelbime.

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