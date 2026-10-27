Paaiškėjo naujausia žinia apie mirties bausmę išgyvenusią moterį

Kaip praneša leidinys „People“, Christos advokatas Randy Spivey spalio 22 dieną pateiktame dokumente nurodė, kad egzekuciją vykdę pareigūnai, bandydami įvesti intravenines linijas į moters rankas, panaudojo maždaug 10 adatų. Tik tuomet jai buvo suleista mirtina injekcija – pentobarbitalis.
Paaiškėjo naujų detalių
Egzekucijos metu Pike pradėjo skleisti garsus, primenančius springimą. Pareigūnai baiminosi, kad jos venos galėjo būti pažeistos, todėl procedūra nevyko taip, kaip planuota.
Po nesėkmingo bandymo moteris buvo skubiai pervežta į ligoninę. Jos būklė buvo kritinė, jai prireikė dirbtinės plaučių ventiliacijos. Vėliau Pike grįžo į kalėjimą. Pranešama, kad šiuo metu ji gali vaikščioti savarankiškiau ir kalbėti pilnais sakiniais.
Šis atvejis iš naujo įžiebė diskusijas dėl mirties bausmės taikymo Jungtinėse Valstijose. Tenesio valstijos gubernatorius Billas Lee, anksčiau atsisakęs suteikti Pike malonę, po įvykio sustabdė egzekucijas valstijoje. Jis nurodė atlikti išsamią nepriklausomą peržiūrą, kad būtų nustatyta, kas tiksliai nutiko.
Mirties bausmės informacijos centro vykdomoji direktorė Robin Maher, komentuodama įvykį „The New York Times“, pareiškė, kad tai – vienas šiurpiausių tokių atvejų. Ji pabrėžė, jog panašaus precedento šiuolaikinėje istorijoje nėra.
Pike taip pat pasidalijo pirmąja žinute po to, kai išgyveno egzekuciją. „Esu kalėjime. Labai jus myliu!“ – rašė ji.
Už žmogžudystę nuteista daugiau nei prieš 30 metų
Christa mirties bausme nuteista už 19-metės Colleen Slemmer nužudymą 1995 metais. Nusikaltimo metu Pike buvo 18 metų, o jos tuometinis vaikinas ir bendrininkas Tadaryl Shippas – 17-os. Kadangi jis nusikaltimo metu buvo nepilnametis, jam mirties bausmė negalėjo būti skirta.
Bylos duomenimis, užpuolimo metu ant Slemmer krūtinės buvo išraižyta pentagrama, o Pike po nužudymo pasiliko dalį aukos kaukolės. Moteris auką nužudė smogdama jai asfalto gabalu.
Pike mirties bausmės vykdymo laukė dešimtmečius. Per šį laiką teismams buvo pateikta naujų duomenų apie jos vaikystėje patirtą fizinį, psichologinį ir seksualinį smurtą. Advokatai teigė, kad šios traumuojančios patirtys turėjo didelę įtaką jos psichologinei būklei, ir prašė mirties bausmę pakeisti įkalinimu iki gyvos galvos.
Vis dėlto egzekucija buvo suplanuota ir įvykdyta – tačiau mirtina injekcija moters gyvybės neatėmė.
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