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Paaiškėjo, kodėl Arūnas Valinskas susipyko su Haroldu Mackevičiumi: „Ten buvo...“

2026-10-15 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-15 12:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Arūno Valinsko tinklalaidėje „Akis į akį“ šįkart apsilankė žurnalistas Skirmantas Malinauskas. Tačiau pokalbis pakrypo netikėta linkme – nors įprastai A. Valinskas savo pašnekovams užduoda klausimus, šįkart jam pačiam teko į juos atsakinėti.

Arūno Valinsko tinklalaidėje „Akis į akį“ šįkart apsilankė žurnalistas Skirmantas Malinauskas. Tačiau pokalbis pakrypo netikėta linkme – nors įprastai A. Valinskas savo pašnekovams užduoda klausimus, šįkart jam pačiam teko į juos atsakinėti.

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Interviu metu S. Malinauskas netikėtai paklausė A. Valinsko: „Dėl ko jūs susipykote su Haroldu Mackevičiumi, kai iširo „Dviratis?“

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Arūnas Valinskas

Valinską įspraudė į kampą

Iš pradžių A. Valinskas atsakė: „Mes nesusipykom.“

Visgi S. Malinauskas įvykius prisiminė kitaip: „Aš tuo metu dirbau žurnalistu, dariau su Hariu interviu. Jis tada man pabrėžė: „Būtinai parašyk, kad čia ne „Dviračio žinios“, o „Dviračio televizija.“ Aš jo paklausiau, ko jūs taip susipykot? Jis numojo ranka ir nuėjo. Pinigai turbūt?“

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Išgirdęs, ką pasakė S. Malinauskas, A. Valinskas galiausiai nusprendė atskleisti tiesą.

„Ne, ne pinigai. Ten buvo tam tikrų asmeninių ambicijų dar iš labai senų laikų. Tas pats Gintaras Ruplėnas grįžinėjo pas mane du kartus po to, kai išsiskyrė „Dviračio“, kaip šou grupės, kolektyvas. Jie grojo trise, aš koncertavau su kitais.

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Paskui atsirado laida „Taip ir ne“, aš turėjau televizinius kanalus, kur buvo galima kurti projektus ir atsirado nemažai mano prodiusuojamų laidų, taip pat ir „Dviračio šou“. Hario dar net nebuvo, buvo Vytas, Vyžas, Gintaras ir aš. Pilypukas vėliau atsirado. Taip atsirado visi šie televizijos dalykai“, – atskleidė A. Valinskas.

Jis pridūrė: „Po to labai daug dalykų tapo panašūs į šeimos santykius. Kai skiriasi, atrodo, daug metų kartu gyvenusios poros. Matyt, tai yra kaip vandens stiklinė – ji vis tiek turi viršų, persipildo ir išsiskiria“, – teigė A. Valinskas.

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Visgi S. Malinausko toks atsakymas neįtikino – jis toliau teiravosi, ar neįvyko ko nors daugiau.

„Formaliai tai buvo Vytauto Šerėno kandidatavimas į prezidentus. Vytas nesutiko, tada mes išsiskyrėme, po to aš gaunu žinią, kad jis vis tiek eis. Tada jie surinko savo komandą ir liko trise, mes pasidalijome aktoriais. Dalis aktorių išėjo su manimi, dalis liko su jais. Ir tada man teko burti naują komandą“, – kalbėjo A. Valinskas.

Visą pokalbį žiūrėkite čia: 

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2026-10-15 12:30
Tvartiniai šiknalaižiai susipyko. Nagi nagi, kažkas naujo durnių laivelyje
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