Marijus Berenis su bičiuliais sutrikdė Dalios Ibelhauptaitės vestuves: štai ką iškrėtė

A. Valinsko laidoje M. Berenis papasakojo ne vieną įdomią istoriją iš praeities – nuo linksmų nutikimų iki nemalonumų, dėl kurių nepatogu dar ir iki šiol. Vienas iš įstrigusių įvykių – vakaras, kai Marijus su bičiuliais atsidūrė šalia režisierės Dalios Ibelhauptaitės ir jos vyro, aktoriaus ir režisieriaus Dexterio Fletcherio, vestuvių šventės.
„Tikrai yra vienas įvykis, dėl kurio man iki šiol truputėlį nepatogu – mes šiek tiek pagadinome gerbiamos Dalios vestuves su gerbiamu Flečeriu. Viskas vyko „Neringos“ restorane. Taip jau sutapo, kad mes kitoje salėje taip pat šventėme, jeigu neklystu, Marijaus Mikutavičiaus gimtadienį. Ir į mūsų salę atėjo ir labai gražiai paprašė truputėlį patylėti – paaiškino, kad didžiąją salę išsinuomojo labai garbūs svečiai ir mūsų triukšmas, keiksmažodžiai juos trukdo. Mes pasakėme: gerai“, – pasakojo M. Berenis.
Sutrikdė Dalios Ibelhauptaitės vestuves
Tačiau ramybė ilgai netruko. Netrukus svečiai vėl sulaukė prašymo sumažinti triukšmą, o tada Marijui ir jo bičiuliams kilo natūralus klausimas – kas gi vyksta kitoje salėje ir kodėl jų prašoma taip saugotis.
„Ezopas ir Marka nuėjo aiškintis, kas ten vyksta. Ezopas tuo metu buvo plikai nusiskutęs galvą, vilkėjo odinę striukę, todėl atrodė gana grėsmingai. Jie įėjo į didžiąją salę, kur buvo labai didelis stalas, prie kurio sėdėjo daugybė užsieniečių. Jeigu neklystu, ten buvo ir garsių užsienio aktorių, režisierių ir kitų žmonių.
Gerai, kad prie stalo sėdėjo Andrius Mamontovas, kuris yra Dalios draugas. Jis iš tolo mus pamatė ir iškart pradėjo: „Chebryte, viskas gerai, nereikia čia nieko aiškintis, viskas yra gerai.“ Mes sakėme: „Na, gerai.“ Tačiau po to prie mūsų priėjo ir paprašė, kad mes visai išeitume. Tada mums užvirė kraujas ir supratome, kad tyliai išeiti negalime“, – prisiminė muzikantas.
Bičiuliai nusprendė savo išėjimą paversti savotišku pasirodymu. Tačiau tuo metu jie nė nenutuokė, kokiai auditorijai iš tiesų trukdė savo švente.
„Praeidami pro didžiąją salę visi išsirikiavome ir padainavome dainą iš „Brėmeno muzikantų“. Tada atėjo ir pati jaunoji, bet ką ji mums sakė, jau nesvarbu. Man atrodo, kad mes ten truputėlį pagadinome tą šventę, bet tikrai nepiktybiškai, nes mes tuo metu nežinojome, kas tai per žmonės.
Vienintelį ten pažinojome Mamontovą. Kai mums pasakė, kad čia sėdi Holivudo žvaigždės, mes klausėme: „Kur tos žvaigždės?“ Mes nematėme čia jokių žvaigždžių – mūsų tuometiniame suvokime jų ten tiesiog nebuvo. Tai va, dėl šito įvykio aš iki šiol jaučiuosi truputėlį nepatogiai“, – prisipažino M. Berenis.
Atskleidė, kiek uždirbdavo ŽAS
Prisiminęs ŽAS laikus, M. Berenis taip pat atvirai prabilo apie grupės uždarbius. Muzikantas neslėpė, kad vienu metu grupės veikla finansiškai buvo itin sėkminga, nors patys nariai pinigų detaliai dažniausiai neskaičiuodavo.
„Dažniausiai mes neskaičiuodavome, bet vienais metais suskaičiavome. Nežinau, ar tai buvo sėkmingiausi ŽAS metai ir ar ta suma dabar atrodo labai įspūdinga, bet vienais metais uždirbome pusę milijono litų. Čia buvo ir ŽAS veikla, ir televizijoje darėme laidą „Be proto“, – prisiminė jis.
Prisiminęs tuometinę patirtį televizijoje, Marijus neslėpė, kad tąkart visi grupės nariai nustebo, kokiam jų paprašytam uždarbiui buvo uždegta žalia šviesa.
„Mus pasikvietė viena televizija ir sako: „Mums reikia kažko panašaus.“ Mes sakome: „Gerai, padarysime.“ Pasirašėme, pradėjome dirbti, jiems viskas tiko. Tada supratome, kad čia vis dėlto yra darbas – reikia filmuoti, galvoti, kažką daryti, ruoštis. O kai nuėjome kalbėtis dėl atlyginimo, išlemenome iš lempos labai kosminę sumą ir galvojome, kad tikrai nesutiks.
Jeigu neklystu, paprašėme po 5 tūkstančius litų kiekvienam per mėnesį. Tuometinis programų direktorius apie atlyginimą su mumis derėjosi gal 30 sekundžių ir pasakė: „Gerai.“ Išėjome į koridorių ir tylime – o tai su ŽAS būdavo retai. Ir tada pagalvojome: nežinau, ar gerai jaustis, kad mums davė tiek pinigų, ar blogai, kad taip lengvai davė. Reiškia, galėjome prašyti daugiau“, – juokėsi M. Berenis.
Scenoje pradėjo jaustis blogai
Vis dėlto kalbėdamas apie ŽAS metus M. Berenis palietė ir gerokai asmeniškesnę temą. Ilgainiui tai, kas anksčiau teikė malonumą, jam pradėjo kelti vis daugiau neigiamų emocijų. Muzikantas prisipažino, kad atsukęs laiką atgal pakeistų vieną dalyką – muzikinę veiklą su ŽAS būtų nutraukęs anksčiau.
„Būčiau truputėlį sutaupęs vidinės energijos ir turėjęs mažiau neigiamų emocijų. Aš labai pradėjau nekęsti buvimo scenoje. Iš pradžių sau sakai: „Ai, neprisigalvok, juk viskas gerai.“ Bet aš pakankamai ilgai nekenčiau buvimo scenoje ir tai mane pradėjo ėsti iš vidaus.
Radijas man visą laiką buvo mielas, visada gerai ten jaučiausi. O su muzika pradėjau labai blogai jaustis – ir kurdamas, ir dainuodamas, ir koncertuodamas, ir būdamas tuose vakarėliuose. Man pasidarė tiesiog bloga“, – neslėpė jis.
Tačiau šiandien jis vėl jaučia stiprų norą kurti. Tik šįkart – ne populiariosios muzikos scenoje. Muzikantas netikėtai užsiminė apie planus atgaivinti seną muzikinį projektą, kuriame grojo dar iki ŽAS.
„Tai tikiuosi padaryti su senesniais kolegomis, su kuriais esu grojęs, nes iki ŽAS grojau metalo grupėje. Labai tikiuosi bent trumpam ją atgaivinti. Jeigu jos neatgaivinsiu, vis tiek labai rimtai galvoju, kad ši mintis manyje kirba ir kad reikia tai padaryti.
Pasiseks ar nepasiseks, bet bent jau noriu pabandyti sukurti kažkokį metalinį projektą. Su šia muzika gyvenu nuo 16 metų. Net būdamas ŽAS aš niekada neklausiau popmuzikos – visą laiką klausiausi metalo.
Manau, kad geriausią, fainiausią muziką bent jau sau sukuri tada, kai kuri tą muziką, kuri tau iš tikrųjų patinka, kurios klausai, kurią jauti ir kuri yra su tavimi visą gyvenimą. Aš bandžiau apeiti šitą sistemą. Iki tam tikro momento buvo gerai, bet po to vis tiek baigėsi blogai“, – sakė M. Berenis.
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