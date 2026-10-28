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„OnlyFans“ žvaigždės Ofelijos pasileido į kelionę su buvusiu vaikinu: neišvengė policijos dėmesio

„Be Tabu“ – 19:30 per TV3!
2026-10-28 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-28 19:25
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Nuomonės formuotojos, dainininkės ir „OnlyFans“ kūrėjos Liepos Maknavičiūtės-Ofelijos gyvenime – tikras kardinalių pokyčių etapas. Mergina ne tik pakeitė plaukų spalvą ir tapo brunete, bet ir leidosi į neįtikėtiną žygį po Europą kartu su savo buvusiu vaikinu Gerardu Pranaičiu.

Nuomonės formuotojos, dainininkės ir „OnlyFans“ kūrėjos Liepos Maknavičiūtės-Ofelijos gyvenime – tikras kardinalių pokyčių etapas. Mergina ne tik pakeitė plaukų spalvą ir tapo brunete, bet ir leidosi į neįtikėtiną žygį po Europą kartu su savo buvusiu vaikinu Gerardu Pranaičiu.

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Apie tai, kaip buvę mylimieji nuvažiavo 8 tūkst. kilometrų be jokio plano, domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda.

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Ofelija neslėpė, kad tapti brunete nusprendė tikėdamasi susigrąžinti savo vaiko tėvą.

„Kaip jis kalbėjo, kad nori grįžti į šeimą ir rūpintis viskuo ir, nežinau, būti geru tėvu, geru vyru. Ir jo viena iš sąlygų buvo, kad aš turiu pakeisti spalvą plaukų, nes jam blondinės nepatinka. Nu, taip, turiu blakstienas nusiimti, natūrali tapti“, – savo pokyčių priežastį pagrindė ji.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Liepa Maknavičiūtė-Ofelija

Dainavo prie Andrew Tate'o namų

Visgi sena meilė nesugrįžo, todėl Ofelija su buvusiu vaikinu leidosi į vadinamą „subatoną“ – tiesioginę transliaciją internete – keliavo tol, kol juos finansiškai rėmė stebėtojai. Jei pinigų neatsirasdavo, teko miegoti automobilyje ar kempinguose. Kaip pasakojo Gerardas su Ofelija, didžiausių išbandymų jie patyrė Rumunijoje, kur bėgo nuo agresyvių, alkanų šunų.

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„Akto metu pamačiau, kad atbėga du šunys, tai greitai dar žiūrėjau, kur jie bėga ir greitai padariau viską, ką reikėjo, tada pradėjau bėgti nuo tų šunų, ir prieš mane tiesiog asilas ėjo. Tai gavosi taip, kad iš vienos pusės du šunys gaudė, o priešais asilas ėjo“, – apie incidentą tualete pasakojo Gerardas.

Rumunijoje duetas turėjo ir išskirtinę misiją – surasti kalėjime sėdinčio verslininko Andrew Tate'o namus, kur jam surengė palaikymo performansą.

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„Mes tikrai palaikome Andrew Tate ir mes tikrai galvojame, kad jis neteisėtai apkaltintas. (...) Dainavau, iš tikrųjų, prie Andrew Tate konteinerio, kur jis galimai ten mesdavo šiukšles prie savo namo“, – prisiminė Ofelija.

Prancūziškas bučinys už 40 eurų 

Keliaudami po Europą, Gerardas su Ofelija vykdė įvairias sekėjų užduotis. Už tam tikrą pinigų sumą Ofelija sutiko net pasibučiuoti su kitu vaikinu.

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„Už bučinį... Čia dabar sunku skaičiuoti, man atrodo, gal 6 subai (sėkėjų mokami pinigai transliacijos metu) įkritę buvo. Tai gal 40 eurų, nežinau, kažkas tokio. Prancūziškas bučinys buvo“, – atviravo mergina.

Tuo tarpu Gerardas į tokius incidentus žiūrėjo ramiai:

„Mane taip mokė vaikystėje – žaislais reikia dalintis.“

Vis dėlto tūkstančiai kilometrų viename automobilyje su buvusiu vaikinu neapsiėjo be rietenų – teko kviesti net pareigūnus.

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„Visokių žodžių buvo, pravardžiavimų visokių buvo. Ir vienam, ir kitam, susistumdėme, taip sakant. Buvo vienu metu ir policija kviesta... Bet policija šioje situacijoje sužaidė kaip psichologai“, – atskleidė Ofelija.

Visą istoriją pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

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