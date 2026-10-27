Kovotojo Pauliukevičiaus mama – apie ritualus prieš kovą: „Rankose visada būna rožančius...“

Kas vyko „UTMA“ turnyre, domėjosi TV3 laidos „Be Tabu“ komanda.
„Esu žiauriausia kovos mašina, kokią Dievas yra sukūręs, todėl čia esu. Ir noriu kovoti, ir nenoriu nuvilti savo sirgalių, UTMA organizacijos, tai todėl esu čia“, – prieš kovą sakė I. Pauliukevičius.
Palaikyti sūnaus į Vilniaus areną atvyko Igno mama Rita. Su rožančiumi rankose.
„Buvau ir du kartus bažnyčioje, atklausiau mišias ir labai prašiau ten to, kur viršuje, kad mano vaiką saugotų labai stipriai. Ir kaip visada pas mane rožančius yra. Kai Ignas išeina į ringą, pas mane rankose visada, žinok, būna rožančius, nes aš kitaip negaliu“, – pasakojo mama Rita.
Po pergalės prakalbo apie traumas
Prieš kovą I. Pauliukevičius ir Naglis Kanišauskas susitiko Vilniaus rotušėje, narve.
„Tokia pirma akistata buvo. Tai nieko, pamatėme, kad Ignas nėra toks blogas, šiek tiek pasijuokėm, ten buvo iš ko, tai viskas gerai. – Iš ko pasijuokėte? – Ai, žmogus nukrito eidamas, labai užsižiūrėjo į mus ir labai mus pralinksmino. Tai juokėmės, kad taikos balandis praskrido pro mus“, – sakė N. Kanišauskas.
Vakaro kulminacija – Igno ir Naglio kova. Traumuotas I. Pauliukevičius pasiuntė N. Kanišauską į net keturis nokdaunus.
Pauliukevičius į ringą žengė kentėdamas nuo dviejų traumų – pasirodo, jam lūžęs krūtinkaulis ir pažeisti kelio raiščiai.
„Dabar euforija, iš tikrųjų laimingi esame, darbas atliktas, dabar galime biškį bus atsipūsti“, – po kovos sakė treneris Ignas Barysas.
Pasiekus pergalę nereikia sustoti. Pralaimėjus – negalima pasiduoti.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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