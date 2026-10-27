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TV3 naujienos > Žmonės > TV

Kovotojo Pauliukevičiaus mama – apie ritualus prieš kovą: „Rankose visada būna rožančius...“

2026-10-27 19:25 / šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
2026-10-27 19:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šeštadienio vakarą Vilniaus arenoje finišavo kovinio sporto turnyras „UTMA 20“, kuriame netrūko ir žinomų veidų. Pagrindinei vakaro kovai ruošėsi Ignas Pauliukevičius. Jo treneris Ignas Barysas siūlė kovos atsisakyti, nes Ignas – traumuotas. 

Šeštadienio vakarą Vilniaus arenoje finišavo kovinio sporto turnyras „UTMA 20“, kuriame netrūko ir žinomų veidų. Pagrindinei vakaro kovai ruošėsi Ignas Pauliukevičius. Jo treneris Ignas Barysas siūlė kovos atsisakyti, nes Ignas – traumuotas. 

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Kas vyko „UTMA“ turnyre, domėjosi TV3 laidos „Be Tabu“ komanda. 

„Esu žiauriausia kovos mašina, kokią Dievas yra sukūręs, todėl čia esu. Ir noriu kovoti, ir nenoriu nuvilti savo sirgalių, UTMA organizacijos, tai todėl esu čia“, – prieš kovą sakė I. Pauliukevičius. 

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(135 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 20“ turnyro akimirkos

Palaikyti sūnaus į Vilniaus areną atvyko Igno mama Rita. Su rožančiumi rankose. 

„Buvau ir du kartus bažnyčioje, atklausiau mišias ir labai prašiau ten to, kur viršuje, kad mano vaiką saugotų labai stipriai. Ir kaip visada pas mane rožančius yra. Kai Ignas išeina į ringą, pas mane rankose visada, žinok, būna rožančius, nes aš kitaip negaliu“, – pasakojo mama Rita. 

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Po pergalės prakalbo apie traumas 

Prieš kovą I. Pauliukevičius ir Naglis Kanišauskas susitiko Vilniaus rotušėje, narve. 

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„Tokia pirma akistata buvo. Tai nieko, pamatėme, kad Ignas nėra toks blogas, šiek tiek pasijuokėm, ten buvo iš ko, tai viskas gerai. – Iš ko pasijuokėte? – Ai, žmogus nukrito eidamas, labai užsižiūrėjo į mus ir labai mus pralinksmino. Tai juokėmės, kad taikos balandis praskrido pro mus“, – sakė N. Kanišauskas. 

Vakaro kulminacija – Igno ir Naglio kova. Traumuotas I. Pauliukevičius pasiuntė N. Kanišauską į net keturis nokdaunus.

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Pauliukevičius į ringą žengė kentėdamas nuo dviejų traumų – pasirodo, jam lūžęs krūtinkaulis ir pažeisti kelio raiščiai. 

„Dabar euforija, iš tikrųjų laimingi esame, darbas atliktas, dabar galime biškį bus atsipūsti“, – po kovos sakė treneris Ignas Barysas. 

Pasiekus pergalę nereikia sustoti. Pralaimėjus – negalima pasiduoti.

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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