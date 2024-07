Aktoriai Tomas Glynnas-Carney ir Fabienas Frankelis šiuo metu abu vaidina svarbius vaidmenis HBO draminiame seriale „Drakono namai“ (angl. „House of the Dragon“), kurio antro sezono pasaulinė premjera įvyko birželio 17d., o žiūrovai Lietuvoje gali mėgautis per „Go3“.