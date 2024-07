Magija už kameros: Steve Toussaint ir Eve Best apie pasiruošimą vaidmenims seriale „Drakono namai“

Šiuo metu abu vaidina svarbius vaidmenis HBO draminiame seriale „Drakono namai“ (angl. „House of the Dragon“).

Jo antro sezono pasaulinė premjera įvyko birželio 17d., kuriuo galima mėgautis per „Goą. Steve Toussaint‘as įkūnija lordą Korlisą Velarioną, žinomą kaip „Jūrų gyvatė“, o Eve Best – princesę Rhaenys Targaryen.

Išskirtiniame interviu, bendraudami su „Go3“ televizijos atstovu Žilvaru Zinkevičiumi, aktoriai pasidalino įžvalgomis apie savo veikėjus, tarpusavio chemiją ekrane ir kaip ruošėsi antrajam serialo sezonui:

– Iš karto pradėsiu nuo klausimų. Kaip judviem pavyko sukurti tokią tarpusavio chemiją ekrane tarp lordo Korliso Velariano ir princesės Rhaenys Targaryen? Jūs treniravotės, ar leidote laiką kartu už ekrano ribų?

Steve Toussaint: Geriau tu atsakyk.

Eve Best: Aš nežinau atsakymo. Tai turėtų būti užcenzūruota.

Steve Toussaint: Kaip sukūrėme chemiją? Mes jos nekūrėme.

Eve Best: Tikrai ne. Tai magija. Taip... Aš... Mes...

Steve Toussaint: Manau, mūsų jau klausė apie tai anksčiau. Tik aš nesugebėjau sugalvoti protingo atsakymo. Mes tiesiog greitai susigyvenome. Tai vienas iš dalykų, kurių negali kontroliuoti.

Eve Best: Tai, kaip tu... Ta sąveika iš tiesų panaši į chemiją. Tu ir kitas aktorius, kitas žmogus. Kartais tai tiesiog nutinka. Bet kartais kito žmogaus galite nekęsti. Bet tarp mūsų viskas atrodo tarsi neįtikėtinas magnetizmas.

Steve Toussaint: Nėra taip, kad nekęstume vienas kito. Mylime vienas kitą. Juk patinku tau?

Eve Best: Taip.

Steve Toussaint: Negaliu tavęs pakęsti.

Eve Best: Taip ir maniau.

Steve Toussaint: Esu tai girdėjęs. Skaičiau tai ant tualeto sienos(juokiasi).

Eve Best: Viskas yra taip. Aš nežinau. Matyt mums tiesiog pasisekė.

– Kaip jūs kiekvienas ruošėtės savo vaidmenims? Bendradarbiavote ar dalijotės patarimais tarp savęs ar su kitais komandos nariais? Ar ruošėtės vaidmenims individualiai?

Steve Toussaint: Geras klausimas.

Eve Best: Iš tikro mes... Aš asmeniškai – ne. Manau, kad aš... Tiesiog...

Steve Toussaint: Mano atveju, aš tiesiog mokiausi eilutes. Kartais. Stengiuosi iš visų jėgų. Man sunku ką nors išmokti savarankiškai.

Eve Best: Tikrai?

Steve Toussaint: Taip. Man sekasi daug geriau su kuo nors. Bet daug kas priklauso nuo su tavimi dirbančio žmogaus energijos. Nuo jo nuotaikos, nuo oro, nuo miego kokybės. Kokius pusryčius valgei, jei apskritai juos valgei.

Eve Best: Teisingai. Visos smulkmenos susikaupia ir susideda į sceną. Prisimenu vieną rytą prieš labai emocingą sceną, kurią vaidinome kartu. Kai buvo paskelbtas streikas.

Steve Toussaint: Aaa! Tiesa.

Eve Best: Taip.

Steve Toussaint: Mes abu buvome nusiminę. Tai persidavė mums. Mūsų nuotaikai.

Eve Best: Taip. Manau, tai gali būti bet kas. Kad ir darbo pokalbis. Apie tai kalbėjomės ne kartą. Kaip būti tėvu. Jį (personažą) tai įtakojo. Bet yra dar vienas mano seniai išmoktas triukas. Kad geriau suprasti personažą reikia atsižvelgti, kaip kiti personažai apibūdina tavo personažą. Tai padeda.

Steve Toussaint: Beje, kaip Eve ir sakė, diskusijos irgi labai padeda. Bet apskritai...

Eve Best: Ne tiek diskusija, kiek jausmas.

Steve Toussaint: Taip, jausmas. Galiausiai ieškote užuominų... Skamba banaliai, bet vaidyba – tai reakcija. Bet jūs ieškote užuominų tame, kaip scenos partneris perteikia kalbą, ar ką nors kitą. Kaip ji atrodo, kokia jos poza... ji stovi ir panašiai. Tai labai lakus, taip sakant, procesas. Mano nuomone, tai geriausias būdas. Kartais net... kuo mažiau diskusijų tuo geriau.

Eve Best: Tai... kažkaip... daugiau. Mažiau kalbėjimo.

Steve Toussaint: Taip. Jūs klausėte apie... Jūs norėjote išgirsti protingą patarimą, bet tai yra tik magija ir burtai. Vargu ar tai buvo naudinga.

– Neįmanoma padaryti šio šou be magijos. Kaip manote vystysis jūsų personažai serialo eigoje?

Eve Best: Aš pradėsiu.

Steve Toussaint: Tu pradėk.

Eve Best: Ne, tu pradėk.

Steve Toussaint: Sakyčiau... Jai tenka didžiulė našta, kurią ji priversta nešti savyje. Visą pirmąjį sezoną, praradus dukrą ir po to sūnų. Tiek daug visko nutiko. Be to, prarado Liucerą. Tada... Rhenira ima žlugti. Daemon su savo reikalais. Visur tvyro chaosas. Ir Raenys... Ir Korlis sužeistas, jis sužeidžiamas kaip niekada anksčiau.

Turiu tokią nuojautą, kad ji pradeda šį sezoną su sunkia našta. Ji viską nešioja savyje. Jau nekalbant apie savo pačios skausmą. Ir... ta našta darosi vis labiau ir labiau varginanti. Ir kas vyksta tarp....

Kaip pasakyti, turi būti išspręsta. Jos akyse. Viskas prasideda nuo... Tai šiek tiek pakerta jų ryšio tvirtumą. Kas tampa kita... našta ir skausmo šaltiniu. Ir... Manau, kad tai be galo vargina. Ji tokia stipri, bet ji tiesiog nori rasti petį, ant kurio galėtų išverkti. Ir... tai sudėtinga, nes jų santykiai buvo tvirtesni už uolą visą pirmąjį sezoną. O dabar jie ima trūkinėti. Jų santykiai darosi ne tokie tvirti.

Steve Toussaint: Sutinku. Manau, kad, dėl to, kad jis sužeistas, ir jo laivą reikia remontuoti, jis negali užsiimti įprasta veikla. Pirmame sezone, sunkiu metu jis tiesiog išplaukė į jūrą.

Dingo šešeriems metams. Yra dvi vietos, kur jis jaučiasi kaip namie. Su žmona ir jūroje. Šį sezoną susidūręs su sunkumais, jis nebegali pabėgti į jūrą. Tad jis priverstas juos spręsti. Jis taip pat pirmą kartą supranta, kad šiems santykiams iškilo pavojus. Kaip ir dauguma žmonių, jis galvoja, kad neverta dėl to jaudintis.

Tai savaime išsispręs. Tada jis pirmą kartą supranta, kad jam reikia kažką daryti. Reikia atsižvelgti į jos poreikius. Paprastai jis sakydavo: „Štai, nupirkau tau. Ar dabar laiminga?“ To neužteks. Jam irgi sunkus laikotarpis.

– Dėkoju už atsakymus. Malonu buvo susipažinti.

Steve Toussaint ir Eve Best: Mums taip pat. Ačiū.

Birželio 17 d. įvyko HBO serialo „Drakono namai“ antrojo sezono pasaulinė premjera, kurį Lietuvoje galima žiūrėti per „Go3“ televiziją. Kiekvieną pirmadienį žiūrovų laukia vis nauja šio 8-ių dalių antrojo sezono serija.