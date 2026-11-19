Lapkričio 27-ąją N. Pareigytei-Rukaitienei sukaks 42-eji.
Gerbėjus kviečia pasilinksminti
Kaip paaiškėjo, iškart kitą dieną po gimtadienio Nijolė lips į sceną ir džiugins savo gerbėjus pasirodymu Druskininkuose.
Socialiniame tinkle „Instagram“ Nijolė pasidalijo kvietimu atvykti į renginį ir taip kartu atšvęsti jos gimimo dieną.
„Lapkričio 28 dieną visus kviečiu pasimatyti Druskininkuose „Aqua“ klube!
Švęsime mano gimtadienį, šoksim ir dainuosim iki ryto kartu su back vokalistėmis, mano mergaitėmis“, – rašė N. Pareigytė-Rukaitienė.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad lapkričio mėnuo žymi ir daugiau džiugių progų Nijolės gyvenime.
Lapkričio 10-ąją gimtadienį minėjo jos dukra Patricija.
Šiemet jai sukako 14-a.