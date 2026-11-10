Nijolės Pareigytės-Rukaitienės ir jos vyro Rimvydo gyvenime – džiugus įvykis

Primename, kad kiek anksčiau socialiniuose tinkluose N. Pareigytė-Rukaitienė paviešino keletą itin šiltų kadrų, kuriais sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.
Nijolė Pareigytė parodė dukrą
Juose Nijolė įamžino sau itin brangius žmones – dukra Patricija pozavo su seneliu Robertu.
Išvydę šiuos kadrus, N. Pareigytės-Rukaitienės sekėjai negailėjo komplimentų paauglei, daugelis atkreipė dėmesį į jos itin dailius plaukus.
„O vau, kokio ilgio plaukai. Labai graži panelė!“ – rašė viena sekėja.
„Plaukai kokio grožio, wow“, – antrino kita.
„Kokio gražumo mergaitė“, – pridūrė trečia.
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N. Pareigytė-Rukaitienė anksčiau naujienų portalui tv3.lt pasakojo apie dukros paauglystę. Tąkart moteris pastebėjo, kad dukrai pasireiškia nuotaikų kaitos.
„Tai juokiasi, tai verkia, neina suvokti, kas nutiko. Stengiuosi klausti, suprasti, bet kartais tam prireikia laiko. Patricija turi charakterį, sunkiai išsipasakoja, tad tenka atsargiai prie jos prieiti. Reikia pasistengti, kad ji dar labiau neužsiskleistų. Tačiau stengiamės jos dėl to nespausti, priimti ir blogą nuotaiką, nes juk ir mums, suaugusiems, taip būna“, – pripažino paauglės mama.
N. Pareigytės-Rukaitienės įsitikinimu, dukra savo charakteriu yra labiau panaši į tėtį nei į ją pačią: „Vyras taip pat yra sudėtingesnio būdo, o aš tokia labiau visada geros nuotaikos, atsikeliu ryte ir man jau smagu. Pas mane viskas yra paprasčiau. O Patricija yra Skorpionas, gimusi Drakono metais, tad kartais atrodo, kad jai ir pačiai su savimi sunku. Bet mes stengiamės jai padėti. Patricija nėra grubi, ji atsakinga, niekada pikto žodžio nepasakanti mergaitė.“