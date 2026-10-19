Nijolės Pareigytės gyvenime praūžė džiugi diena

Šia proga Nijolė socialiniuose tinkluose paviešino įrašą.
Džiugus įvykis Pareigytės šeimoje
Moteris atskleidė, kad su vyru Rimvydu minėjo jau 14-ąsias vestuvių metines.
Paviešinusi keletą kadrų su mylimuoju, N. Pareigytė-Rukaitienė trumpai brūkštelėjo: „14 metų santuokos. Pražilę, bet kartu.“
Komentaruose pasipylė bičiulių ir gerbėjų sveikinimai šeimai.
View this post on InstagramREKLAMA
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt, Nijolė prasitarė, turinti iš vyresnės kartos perimtą sėkmingos santuokos receptą: „Mano uošvis sako, kad deimantas irgi iš pradžių būna aštrus. Duri – ir skauda. Bet su metais apsišlifuoja ir darosi žymiai maloniau. Mes abu (su vyru Rimvydu –aut. past.) iš vienodos srities – su renginiais, barais dirbame. Turime apie ką kalbėti, muzikos klausimais, darbo. Arba tiesiog yra noras... sunku kažką patarti.
Kai vedu vestuves, būna jaunųjų tėveliai išgyvenę 40 metų ir daugiau. Norisi jų klausti, ir klausiu kartais, kokia paslaptis. Tai moterys dažnai sako, kad išmoksta tiesiog nekreipti dėmesio. Atrodo, labai teisinga, paprasta ir aišku. Sudėtinga įgyvendinti, jeigu esi karštakošis.“