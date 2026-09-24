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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Nijolės Pareigytės akyse – ašaros: skelbia netikėtą žinią

2026-09-24 16:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 16:07
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Atlikėja, renginių ir televizijos laidų vedėja Nijolė Pareigytė-Rukaitienė pasidalijo džiugia naujiena – šeima turi naują narį. 

Atlikėja, renginių ir televizijos laidų vedėja Nijolė Pareigytė-Rukaitienė pasidalijo džiugia naujiena – šeima turi naują narį. 

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Socialiniame tinkle „Instagram“ N. Pareigytė-Rukaitienė paviešino vaizdo įrašą. 

(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nijolė Pareigytė-Rukaitienė

Dalijasi džiugia žinia

Jame Nijolė matyti ant rankų laikanti keturkojį, o moters akyse – džiaugsmo ašaros. 

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Kaip paaiškėjo, N. Pareigytės-Rukaitienės šeima pasipildė nauju nariu. 

„Mūsų pirmas susitikimas su Lana Mira! Nebeištvėriau. 

Labai seniai jau norėjau šuniuko! Ilgai rinkomės nuo Belgų Aviganio iki Labradoro ir Auksiaspalvio retriverio!

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Ir mūsų širdis pavergė Australų aviganis! 14m“, – rašė ji.

Po įrašu pasipylė sveikinimai N. Pareigytės-Rukaitienės šeimai. 

Omg, net ašara pasirodė. MEILĖ“, – rašė viena sekėja. 

„Kokia meilybė“, – pridūrė kita.

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nu
nu
2026-09-24 17:31
Nemyliu šunų, bet labai norėčiau katinuko.
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