Nijolės Pareigytės akyse – ašaros: skelbia netikėtą žinią

Socialiniame tinkle „Instagram“ N. Pareigytė-Rukaitienė paviešino vaizdo įrašą.
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Jame Nijolė matyti ant rankų laikanti keturkojį, o moters akyse – džiaugsmo ašaros.
Kaip paaiškėjo, N. Pareigytės-Rukaitienės šeima pasipildė nauju nariu.
„Mūsų pirmas susitikimas su Lana Mira! Nebeištvėriau.
Labai seniai jau norėjau šuniuko! Ilgai rinkomės nuo Belgų Aviganio iki Labradoro ir Auksiaspalvio retriverio!
Ir mūsų širdis pavergė Australų aviganis! 14m“, – rašė ji.
Po įrašu pasipylė sveikinimai N. Pareigytės-Rukaitienės šeimai.
„Omg, net ašara pasirodė. MEILĖ“, – rašė viena sekėja.
„Kokia meilybė“, – pridūrė kita.
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