Karač ginasi nuo žvalgybos įtarimų ir žada teisinę kovą: atkirto Katelynui

„Žmogaus teisių gynimo veikla, pažeidimų dokumentavimas, viešų ataskaitų rengimas ir kreipimasis į nacionalines ar tarptautines institucijas savaime nėra priešiškos veiklos prieš valstybę įrodymas“, – teigiama pirmadienį paskelbtame viešame O. Karač pareiškime, kurį gavo BNS.
„Ketinu ginti savo gerą vardą visais įstatymuose numatytais būdais“, – tvirtino baltarusių visuomenininkė.
Ji rašo kategoriškai atmetanti Lietuvos žvalgybos teiginius apie jos bendradarbiavimą su Rusijos specialiosiomis tarnybomis.
O. Karač teigimu, prieš savaitę ji sulaukė vidaus reikalų viceministro Lino Drazdausko grasinimų deportuoti ją į Baltarusiją.
„Kreipiausi į kompetentingas Lietuvos institucijas, prašydama teisiškai įvertinti šiuos pareiškimus. Manau, kad jūs ir jūsų pavaduotojas nesate įpratę, jog kas nors gali parašyti skundą dėl jūsų veiksmų, kad pastatytų jus į vietą ir primintų jūsų įgaliojimų ribas. Ką gi, teks priprasti. Teisinėje valstybėje tai visiškai normali praktika“, – teigiama pareiškime.
O. Karač pabrėžė, kad nacionalinių teisės aktų pakeitimai nepanaikina Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų.
„Draudimas grąžinti žmogų ten, kur jam gresia kankinimai ar nežmoniškas elgesys, nėra erzinanti techninė kliūtis valstybės institucijoms, o pamatinė teisinė garantija, kurią Lietuva patvirtino savo parašu“, – rašoma pareiškime.
Anot „Mūsų namų“ vadovės, Baltarusijoje jai skirta 12 metų nelaisvės bausmė už jos visuomeninę veiklą.
„Pone ministre, noriu jums užduoti atvirą klausimą: kokią politinę, teisinę ir reputacinę kainą Lietuvos valstybė yra pasirengusi sumokėti už bandymą išsiųsti Baltarusijos žmogaus teisių gynėją, kuriai Baltarusijoje jau paskirta 12 metų laisvės atėmimo bausmė, į Baltarusijos kalėjimą? Ir kas asmeniškai prisiims politinę atsakomybę už tokio sprendimo pasekmes?“ – klausiama pareiškime.
BNS rašė, kad M. Katelynas pirmadienį pranešė ketinąs inicijuoti teisinius sprendimus dėl nacionaliniam saugumui grėsmę keliančių užsieniečių, kurių negalima grąžinti į kilmės valstybę dėl Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų.
Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, per pastaruosius dvejus metus Migracijos departamentas nustatė penkis Baltarusijos piliečius, kuriems dėl grėsmės valstybės saugumui nesuteiktas prieglobstis, tačiau jų negalima išsiųsti iš Lietuvos. Vienu iš jų ministras nurodė O. Karač.
Migracijos departamentas, atsižvelgęs į Valstybės saugumo departamento (VSD) informaciją, yra nesuteikęs „Mūsų namų“ vadovei prieglobsčio, tačiau išdavęs leidimą laikinai gyventi Lietuvoje humanitariniais pagrindais.
VSD vertinimu, O. Karač socialiniuose tinkluose skleidžia Rusijos propagandos naratyvus atitinkančią informaciją, o 2015–2019 metais bendradarbiavo su Rusijos žvalgybos tarnybomis.
M. Katelynas žada kreiptis į atsakingas teisėsaugos institucijas, prašydamas įvertinti O. Karač ir jos vadovaujamos viešosios įstaigos „Mūsų namai“ veiklą.
VSD vertinimu, ši organizacija sudaro palankias sąlygas į Lietuvą patekti ir joje legalizuotis asmenims, bendradarbiaujantiems su priešiškų valstybių žvalgybos tarnybomis.
Tarptautinis piliečių iniciatyvų centras „Mūsų namai“ Lietuvoje veikia daugiau nei dešimtmetį.
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