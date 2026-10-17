Pareigūnų algos kitąmet augs, bet ministrui to negana: kreipsis dėl didesnio finansavimo

„Pareigūnų atlyginimai kitais metais augs, ir tai yra svarbu. Tačiau matome, kad dabartinis biudžeto projektas dar neatliepia visų policijos, ugniagesių gelbėtojų, pasieniečių, FNTT (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – BNS) ir Viešojo saugumo tarnybos poreikių. Todėl darbas nesibaigia – toliau kalbamės su premjeru ir Finansų ministerija dėl papildomo finansavimo“, – pranešime teigė ministras M. Katelynas.
Pasak ministro, didesnis darbo užmokestis yra būtinas siekiant išlaikyti patyrusius pareigūnus ir pritraukti naujų žmonių į statutines tarnybas.
Anot M. Katelyno, papildomo finansavimo reikia ne tik atlyginimams, bet ir infrastruktūrai, technikai, aprūpinimui bei kitiems tarnybų poreikiams.
„Negalime kalbėti apie valstybės saugumą tik per krašto gynybos prizmę. Policininkas, ugniagesys, pasienietis, FNTT ar Viešojo saugumo tarnybos pareigūnas yra tos pačios valstybės saugumo sistemos dalis. Todėl mūsų tikslas nėra vien vienkartinis atlyginimų padidinimas – turime susitarti dėl nuoseklaus ir tvaraus vidaus saugumo finansavimo“, – pabrėžė M. Katelynas.
Anot ministerijos pranešimo, skaičiuojama, kad kitąmet statutinių pareigūnų atlyginimai vidutiniškai didės maždaug 128 eurais „į rankas“.
Ministerija pabrėžė, kad pareigūnų vidutinis darbo užmokestis pastaraisiais metais nuosekliai augo. 2023 metais jis siekė 1358 eurus „į rankas“, 2024 metais – 1474 eurus, 2025 metais – 1557 eurus, o 2026 metų pirmąjį pusmetį – 1623 eurus.
Vyriausybės penktadienį pristatytame biudžeto projekte statutinių pareigūnų darbo užmokestį numatyta didinti apie 7,5 procento, papildomai planuojama skirti 45,3 mln. eurų.
Profesinės sąjungos penktadienį sukritikavo biudžeto projekte numatytą darbo užmokesčio augimą statutiniams pareigūnams, pasak jų, šis – gerokai mažesnis nei realus poreikis.
Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Ineta Kursevičienė teigė, kad realiai statutinėms įstaigoms ir aplinkosaugai darbo užmokestis didės 5 proc., o tai neatitinka šių dienų situacijos.
BNS rašė, kad pernai lapkritį protestavę pareigūnai kaltino Vyriausybę nevykdant pažado nuo 2026-ųjų jų darbo užmokestį vidutiniškai didinti 7 procentais.
Galiausiai Seimas patvirtino 7 proc. pareigūnų atlyginimo fondo augimą, kas leido 24–162 eurais padidinti mažiausiai uždirbančių pareigūnų algas, tačiau profsąjungų toks augimas netenkino.
2026 metų valstybės biudžete visai vidaus reikalų sistemai skirta 1,07 mlrd. eurų.