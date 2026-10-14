Katelynas šį mėnesį planuoja teikti Škarnulio kandidatūrą į VSAT vadovus

„Laukiame formalių išvadų, jos, kiek žinau, nenoriu suklaidinti, regis, šiandien atvyko. Tikrai artimiausiu metu suderinsime ir bus Vyriausybės nutarimas“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė M. Katelynas.
„Tikiuosi labai, kad šį mėnesį. Bet tai ne vien nuo manęs priklauso, tai yra biurokratiniai procesai, Vyriausybės posėdžių darbotvarkių sudarymai. Jeigu tik nuo manęs priklausytų – paskirčiau šiandien ir būtų baigta“, – akcentavo jis.
Ministras praėjusią savaitę pranešė apsisprendęs, kad į VSAT vado postą teiks D. Škarnulio kandidatūrą.
M. Katelynas tvirtino pulkininko kandidatūrą pasirinkęs dėl jo ilgametės patirties vidaus reikalų tarnyboje.
D. Škarnulis tarnybą vidaus reikalų sistemoje pradėjo 2000 m. kaip Pasienio policijos departamento štabo sienos apsaugos tarnybos specialistas.
2002–2005 m. jis dirbo Valstybės saugumo departamente (VSD), vėliau tapo VSAT Operatyvinės veiklos valdybos Pirmojo skyriaus vyriausiuoju specialistu, o 2006 m. buvo paskirtas šio skyriaus viršininku.
Nuo 2011 m. liepos 1 d. dirbo VSAT Kriminalinių procesų kontrolės organizavimo valdybos (KPKOV) viršininko pavaduotoju, o 2016 m. pradėjo eiti VSAT KPKOV viršininko pareigas.
D. Škarnulis nuo 2018 m. rugsėjo vadovavo VSAT Kriminalinių tyrimų valdybai, 2024 m. jam buvo suteiktas vidaus tarnybos pulkininko laipsnis.
Praėjusių metų sausį jis buvo paskirtas tuomečio VSAT vado Rustamo Liubajevo pavaduotoju.
ELTA primena, kad rugpjūtį naujienų portalas „Lrytas“, remdamasis šaltiniais, pranešė apie Lazdijų rajone, pasienyje su Baltarusija, įvykusį incidentą tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų. Vienas pareigūnas esą buvo aptalžytas, jį bandyta nusitempti į Baltarusijos pusę.
Reaguodamas į šią informaciją, vidaus reikalų ministras M. Katelynas teigė, kad pasitvirtinus duomenims nebematytų galimybių R. Liubajevui toliau eiti VSAT vado pareigas.
Rugpjūčio 17 d. M. Katelynas pranešė, kad R. Liubajevas nusprendė trauktis iš pareigų.
VSAT jis vadovavo nuo 2019 m., o 2024 m. buvo paskirtas antrai kadencijai.
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