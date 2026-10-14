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VSAT oro erdvės stebėjimo stiprinimui – 32,1 mln. eurų iš Europos Komisijos

2026-10-14 10:00 / šaltinis: BNS
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2026-10-14 10:00
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Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) projektui oro erdvės pajėgumams stiprinti Europos Komisija (EK) numato skirti 32,1 mln. eurų, trečiadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM).

VSAT (nuotr. Elta)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) projektui oro erdvės pajėgumams stiprinti Europos Komisija (EK) numato skirti 32,1 mln. eurų, trečiadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM).

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Jos žiniomis, VSAT projektas atrinktas finansuoti pagal 2021–2027 metų Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės kvietimą.

Įgyvendinant projektą numatoma pastatyti bokštus su oro erdvės stebėjimo įranga, radarais ir dronų neutralizavimo įranga. Taip pat planuojama įsigyti ilgojo ir trumpojo nuotolio dronų bei vykdyti mokymus jų operatoriams.

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Projektą numatoma pradėti šių metų gruodį ir užbaigti 2029 metų gruodį.

Pasak vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno, EK skiriamos reikšmingos lėšos leis stiprinti Lietuvos ir viso rytų pasienio regiono pajėgumus stebėti oro erdvę bei užtikrinti efektyvesnę valstybės sienos apsaugą, pasikeitus geopolitinei situacijai regione.

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„Dabartinė saugumo aplinka ir padidėjęs hibridinių grėsmių lygis mūsų regione reikalauja nuolat stiprinti valstybės sienos apsaugą ir diegti šiuolaikinius stebėjimo sprendimus. Oro erdvės stebėjimo pajėgumai tampa vis svarbesne bendros sienos apsaugos sistemos dalimi. Dėkojame Europos Komisijai už paramą ir supratimą, kad šiandienos saugumo iššūkiai reikalauja bendrų pastangų ir konkrečių investicijų į Europos Sąjungos valstybių narių saugumą“, – pranešime cituojamas ministras.

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Finansavimą pagal minėtą kvietimą gaus 16 ES valstybių narių. Pasak M. Katelyno, tai rodo, kad atsakas į hibridines grėsmes prie išorės sienų yra bendras ES rūpestis, o ne tik atskirų valstybių reikalas.

„Toliau sieksime, kad Europos Sąjungos parama išorės sienų apsaugai būtų nuosekli ir atitiktų realias grėsmes. Mums svarbus ne tik kiekvienai ES valstybei narei skiriamas ES finansavimas, bet ir galimybės gauti papildomą ES paramą, kai kyla naujų iššūkių, kaip šiuo atveju dėl dronų ir hibridinių grėsmių. Todėl ypač svarbu, kad tokios papildomos ES finansavimo galimybės būtų išlaikytos ir naujojoje 2028–2034 metų daugiametėje finansinėje programoje“, – pabrėžė ministras.

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Skirstydama lėšas, EK atsižvelgė į tai, kuriame išorės sienos ruože bus įgyvendinamas projektas, hibridinių grėsmių dažnį ir stiprumą, ypač prie pažeidžiamiausių išorės sienų, paraiškos vertinimo balą. Pagal šiuos kriterijus Lietuvos projektas priskirtas 1-ajam prioritetiniam lygiui.

BNS skelbė, kad Europos valstybės pastaraisiais mėnesiais garsiau kalba apie Rusijos atsakomybę dėl hibridinių atakų ES šalyse, įspėja apie intensyvėjančių Rusijos sabotažo veiksmų jų teritorijoje galimybę.

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