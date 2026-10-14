Katelynas: kyla klausimų, ar dėl migracijos institucijos geba efektyviai keistis informacija

„Migracijos departamentas, net ir aktyviai spręsdamas dėl jo buvimo Lietuvoje teisės, nebuvo informuotas iš Policijos departamento apie tai, kad to migranto atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tai šis epizodas irgi kelia klausimą apskritai, ar institucijos tinkamai keičiasi informacija, ar nereikėtų stiprinti šių dalykų, nes jeigu mes norime efektyviai valdyti migraciją, tai institucijos turi greitai keistis žiniomis apie tai, kas yra žinoma, kokie tyrimai ar sprendimai yra pradėti ir priimti“, – žurnalistams trečiadienį Vyriausybėje sakė M. Katelynas.
Anot M. Katelyno, į šiuos klausimus turėtų būti atsakyta aiškinantis incidentą.
Ministro teigimu, Lietuvoje marokietis studijavo, tačiau jo, kaip studento statusas, buvo panaikintas birželio 1 dieną, o birželio 5 dieną Migracijos departamentas, gavęs informaciją apie tai, kad buvo nutraukta studijų sutartis, panaikino jo laikiną leidimą gyventi.
„Tada, po 20 dienų, pagal teisės aktus, buvo tikrinama, ar minėtas asmuo išvyko iš Lietuvos. To nebuvo nustatyta. Liepos 8 dieną, jeigu neklystu, (...) buvo išsiųstas jam reikalavimas atvykti į Migracijos departamentą, jis jo nepaisė. Ir galiausiai, kiek žinau, rugpjūčio mėnesį paskirta kardomoji priemonė (...) dėl vagystės. (...) Išties tai kelia klausimą, kad dešimt savaičių žmogus, kuris įvykdęs nusikaltimą, galų gale jo ir laikinas leidimas gyventi panaikintas, galėjo būti Lietuvos teritorijoje, veikti ką norėjo“, – aiškino M. Katelynas.
„Tai neprisideda prie įvaizdžio, kad mes tą migraciją kontroliuojame, ką aš ir sakau, ta sistema, kuri veikia dabar, jai reikalinga peržiūra ir tą reikia daryti, nes tokie incidentai parodo, kad šiuo atveju tai buvo laikinas leidimas gyventi studijų pagrindu, bet akivaizdu, kad turbūt čia buvo piktnaudžiavimo atvejis“, – tikino ministras.
Pasak M. Katelyno, Lietuvoje nėra aiškaus reglamentavimo, kaip turi būti elgiamasi su migrantais, kuriems panaikintas leidimas.
„Iš 12 tūkst. suteiktų laikinų leidimų gyventi studijų pagrindu, beveik 3 tūkst. buvo tiesiog panaikinti. (...) Tai rodo tikrai didelį piktnaudžiavimo mastą“, – kalbėjo jis.
BNS rašė, kad marokietis Issamas Toubalis (Isamas Tubalis) iš Vilniaus miesto apylinkės teismo, kuriame buvo sprendžiama dėl jo galimos vagystės, pabėgo antradienio pavakarę. Paskelbus paiešką, bėglys tos pačios dienos vakare sulaikytas sostinės Debesijos gatvėje.
Dėl minėto incidento su marokiečiu policija pradėjo ikiteisminį tyrimą bei tarnybinį patikrinimą dėl konvojaus veiksmų. I. Toubalį teisme konvojavo du Vilniaus apskrities policijos pareigūnai.
Tuo metu dėl vagystės teismas sprendimą ketina skelbti spalio 26-ąją.
Kaip trečiadienį pranešė Policijos departamentas, pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už kalinio pabėgimą.
M. Katelyno teigimu, kadangi migrantas teisiamas dėl galimo Baudžiamojo kodekso pažeidimo ir procesas dar vis vyksta, I. Toubalis liks Lietuvoje.
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