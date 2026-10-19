78-erių klaipėdietė sukčiams perleido ne tik pinigus, bet ir butą: štai kokią taktiką jie naudojo

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Sukčiams perleido daugiau nei 100 tūkst. eurų turto
Į Klaipėdos pareigūnus kreipėsi 78-erių senjorė, kuri papasakojo neeilinę istoriją – nuo birželio iki rugsėjo pabaigos senjorė bendravo su nepažįstamais, rusiškai kalbančiais asmenimis. Šie, prisistatę „Google“ atstovais, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, ne tik iššlavė jos sąskaitas, o ir perėmė moteriai priklausantį butą uostamiestyje. Bendra žala – daugiau nei 100 tūkst. eurų. Ši istorija teisininkus tiesiog šokiravo.
„Norint perleisti daiktines teises į nekilnojamą turtą ar suvaržyti nekilnojamą turtą, tam yra reikalinga privaloma notarinė forma. Vadinasi, turto savininkas turi ar nuotoliniu būdu, nes notarai gali ir nuotoliu teikti paslaugas, ar realiu būdu nueiti į notaro kontorą ir ten su tuo asmeniu, kuriam turtas perleidžiamas, pasirašyti sutartį“, – aiškina advokato padėjėja Dovilė Urnikienė.
Anot teisininkės, notaras visada privalo įsitikinti, kad abi sandorio pusės to nori bei koks jų tarpusavio ryšys. Tad, pasak specialistės, arba sukčiai sukūrė tokią istoriją, kad notarą įtikino...
„Arba notaras turėjo būti tokios, skubėti, arba tokios būsenos, kad neįsitikino, kokie tai žmonės ir, kad jis iš esmės tvirtina apgaulingą sandorį. – Ar jis galėjo veikti kartu su sukčiumi? – Neatmestinas ir toks variantas“, – svarsto Dovilė.
Sukčių taktikos
O sukčių išmonė beribė. Archyviniuose kadruose iš 2024-ųjų teismo Klaipėdoje matomi užsimaskavę sutuoktiniai, kurie prisistatydami paranormalių galių turinčiais burtininkais patikliems gyventojams atlikdavo neva magiškas procedūras ir už tai išsireikalaudavo šimtų tūkstančių eurų. Gavo ir naują BMW X5. O vieną šeimą net įtikino parduoti 3 000 000 eurų vertės nekilnojamąjį turtą.
„Taip pat būna, ypač prieš mokslo metus, kai jauni žmonės, studentai dažniausiai, ieško išsinuomoti būsto ir randa internete jiems tinkamą variantą ir net neapžiūrėję gyvenamosios vietos iš karto perveda avansą“, – pasakoja Klaipėdos apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė.
Būna ir romantiškų sukčiavimų. Kai vieniši žmonės internetu įsimyli savo susirašinėjimo partnerį, kurio gyvai nė karto nėra matę.
„Neva, kažkokiam žmogui, kurį jis pamilo ar pajuto kažkokius jausmus, reikalinga pagalba ir perveda tuos pinigus vis daugiau ir daugiau“, – sako A. Grauslienė.
„Mano kolegės vyrui skambino ir bandė jį pasikviesti į pasimatymą. O jo žmona gulėjo prie pat lovoje. Tai žmona perėmė ragelį ir sako – tu gal nori su manim pasišnekėti? Ir tada pasibaigė.“
Apsimetė, kad perka vaikišką kėdutę
Štai anykštietės Ingridos artimas žmogus tapo sukčių auka. Internete patalpino skelbimą, jog parduoda vaikišką kėdutę, ir visai netrukus gavo tariamo pirkėjo žinutę.
„Pasakė, kad užsakys kurjerį. Kad viskas čia suorganizuota, tik jam paspausti, kurjeriui suvesti duomenis. Ir, deja, taip gavosi, kad išėmė iš sąskaitos pinigėlių“, – pasakoja anykštietė Ingrida.
Sąskaita nebuvo pagrindinė, tad žmogus neteko kiek mažiau nei tūkstančio eurų. Tačiau vis tiek labai gaila sūriu prakaitu uždirbtų pinigų.
„Žmogus pasimetė, po to jau sakė ir žinojau, žinojau, bet tuo momentu azartas, kad perka, susidomėjo, viską suorganizavo“, – neslepia Ingrida.
Žmonės tampa savo emocijų vergais ir sukčiai laimi
Psichologai aiškina, kad žmonės sukčiais tiki, mat šie puikiai išmano, ką daro – demonstruoja pasitikėjimą savimi, kalba taisyklingai ir paveikiai bei manipuliuoja emocijomis – baime, godumu, viltimi, meile ar noru padėti kitiems.
„Dėl to, kad mūsų visų galvos taip veikia. Nuo pat mažens visų žmonių smegenys veikia šitaip – duoda pirminį impulsą, kaip reaguoti į tam tikrus stimulus. <...> Ir žmogus save kontroliuoti 100 procentų laiko savo gyvenime tiesiog negali“, – atskleidė psichologė Inesa Golubovskaja.
Ir tokių, ant sukčių kabliukų pasimovusių ar žinančių apie nukentėjusius, galima sutikti kone kiekvieno lietuvio šeimoje.
„Skambino, kad sūnus pateko į avariją, kaip visad taip, ir pasikabino ant to moteriškė. – Kiek prarado? – Kažkur apie 20 000.“
„Atsiliepia, kalba rusiškai, dėl to pokalbiai netęsiami, tiesiog.“
„Ai, sakau, kaip gerai, mano vyras policininkas, tokius ir renka numerius telefono. Išjungė jau dabar gal du metai ir viskas.“
„Jūs pakliuvot į nemalonią situaciją, bet mes sutvarkysim, reikia prisijungti. Aš jau supratau, apie ką kalba eina. Sakau, palaukit, aš mintinai kodų neatsimenu, einu pasiimti ir padėjau ragelį, aš jums, sakau, perskambinsiu.“
Moteris iš karto kreipėsi į policiją. Tačiau ne visi sugeba išlaikyti tokį šaltą protą kaip ši pašnekovė.
„Atidarykite, kriminalinė policija! Traukis!“
Pareigūnai ne tik Lietuvoje, o ir visame pasaulyje nuolat aktyviai kovoja su sukčiais. Tačiau dar kartą primena – kalbėkitės su giminaičiais, draugais ir pažįstamais, pasakokite šias istorijas, kad aukų būtų kuo mažiau. Mat pernai sukčiai iš Lietuvos žmonių išviliojo net 34 milijonus eurų.
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