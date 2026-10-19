Klaipėdos įmonės finansininkė suklastojo šimtus dokumentų: norėjo išvengti 549 tūkst. eurų prievolės

Byloje nustatyta, kad vyriausioji finansininkė, siekdama bendrovės naudai apgaule išvengti labai didelės vertės turtinės prievolės, sudarė sąlygas bendrovei nesumokėti 549,6 tūkst. eurų įmokų už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) suteiktas veterinarinės kontrolės paslaugas.
Nustatyta, kad nuo 2023 metų sausio iki 2024 metų rugpjūčio moteris VMVT informacinės sistemos posistemyje teikė dokumentus, kuriais buvo siekiama sudaryti klaidingą įspūdį, jog bendrovė yra sumokėjusi privalomas įmokas už gyvūninių produktų tranzito, negyvūninių pašarų tranzito ir negyvūninio maisto importo procedūrų metu suteiktas veterinarinės kontrolės paslaugas.
Per šį laikotarpį finansininkė pateikė 170 pačios pagamintų netikrų vieno banko mokėjimo nurodymų patvirtinimų, 9 pačios pagamintus netikrus kito banko lėšų pervedimo nurodymus ir 11 autentiškų, tačiau mokėtojo nepatvirtintų ir dėl to banko neįvykdytų lėšų pervedimo nurodymų.
Šių dokumentų pagrindu VMVT informacinės sistemos posistemyje buvo fiksuojami tikrovės neatitinkantys duomenys apie tariamai sumokėtas įmokas už suteiktas veterinarinės kontrolės paslaugas.
Be to, nustatyta, kad moteris apgaulingai tvarkė bendrovės finansinę apskaitą. Ji 191 atveju apskaitos registruose sąmoningai neužregistravo bendrovės įsipareigojimų, susijusių su mokėtinomis įmokomis už VMVT suteiktas paslaugas. Dėl šių veiksmų bendrovės finansinėje apskaitoje nebuvo tinkamai atspindėti jos įsipareigojimai, todėl nebuvo galima iš dalies nustatyti jų dydžio ir struktūros.
Ikiteisminio tyrimo metu padaryta turtinė žala buvo visiškai atlyginta. Atsižvelgusi į nustatytas bylos aplinkybes, prokurorė kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu.
Teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėjęs.
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