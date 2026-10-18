Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žurnalisto darbas iš arti

Šioje srityje Lietuvai iš Skandinavijos pavyzdžio imti nereiktų: ragina neskubėti

2026-10-18 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-18 15:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybės registrų apsauga tampa kaip niekad svarbi siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą ir piliečių privatumą. Vis dėlto dar visai neseniai nutekėję Registrų centro duomenys sukėlė diskusijų dėl valstybės duomenų atvėrimo. Nors Europos Sąjunga ir Skandinavijos šalys demonstruoja visišką atvirumą, ekspertai ragina Lietuvai neskubėti sekti tokiu pavyzdžiu.

Valstybės registrų apsauga tampa kaip niekad svarbi siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą ir piliečių privatumą. Vis dėlto dar visai neseniai nutekėję Registrų centro duomenys sukėlė diskusijų dėl valstybės duomenų atvėrimo. Nors Europos Sąjunga ir Skandinavijos šalys demonstruoja visišką atvirumą, ekspertai ragina Lietuvai neskubėti sekti tokiu pavyzdžiu.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) vadovas Antanas Aleknavičius laidoje „Žurnalisto darbas iš arti“ paaiškino, kodėl aklas sekimas Vakarų pavyzdžiu ne visada tinka Lietuvai, ypač vertinant dabartinį geopolitinį kontekstą.

REKLAMA
REKLAMA

Duomenų atvėrimas gali sukelti daugiau žalos

Skandinavijos valstybėse asmeniniai duomenys, tokie kaip NT nuosavybė ar adresai, tradiciškai yra prieinami kur kas laisviau, o eiliniai gyventojai gali lengvai sužinoti, kam priklauso tam tikras būstas. Pasak NKSC vadovo, nors iš atvirų duomenų galima išspausti daug naudos, Lietuva privalo elgtis atsargiau.

REKLAMA

„Europos Sąjungos tikslas yra atverti kuo daugiau duomenų. Ir mūsų valstybė savo laiku turėjo tikrai labai daug iniciatyvų tuos duomenis atverti. Bet kai kalbame iš kibernetinio saugumo pusės, visuomet reikia įsivertinti rizikas – kokios tas atvėrimas duos naudos ir kokios kyla grėsmės.

Šitas incidentas vėl paskatins visus įsivertinti būtinybę atverti duomenis. Iš atvirų duomenų galima turėti labai daug naudos analizuojant mokslines analizes, prognozuojant ar net planuojant valstybės raidą“, – kalbėjo A. Aleknavičius.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak pašnekovo, dabartinė situacija reikalauja griežtesnės kontrolės. Jo teigimu, diskretiškesnis būdas ir priežiūra, kas ir kokiais tikslais naudoja valstybės sukauptą informaciją, šiuo metu yra kur kas geresnė praktika nei aklas informacijos demonstravimas visiems.

Geopolitinis kontekstas verčia keistis

A. Aleknavičius atkreipė dėmesį, kad Lietuva negali ignoruoti savo geografinės ir politinės padėties. Atviri duomenys piktavaliams ar net priešiškų valstybių žvalgyboms gali tapti lengvu įrankiu žvalgant šalies strateginius objektus ar piliečių turtą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ekspertas pabrėžė, kad su panašiais iššūkiais ir dilemomis šiandien susiduria ne viena pasaulio šalis, todėl sprendimai turi būti priimami itin atsakingai.

„Diskretiškesnis būdas su truputėliu kontrolės, kas ateina, kas tuos duomenis ima ir kokiems tikslams naudoja, matyt, būtų geroji praktika šiuo atveju. Reikia pasakyti, kad tai nėra vien tik unikali Lietuvos problema. Su tais pačiais iššūkiais tikrai susiduria visos valstybės tiek Europoje, tiek kitoje Atlanto pusėje ar net Ramiojo vandenyno šalys“, – pasakojo A. Aleknavičius.

Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Visą „Žurnalisto darbas iš arti“ laidą žiūrėkite ČIA:

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų