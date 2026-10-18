Šioje srityje Lietuvai iš Skandinavijos pavyzdžio imti nereiktų: ragina neskubėti

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) vadovas Antanas Aleknavičius laidoje „Žurnalisto darbas iš arti“ paaiškino, kodėl aklas sekimas Vakarų pavyzdžiu ne visada tinka Lietuvai, ypač vertinant dabartinį geopolitinį kontekstą.
Duomenų atvėrimas gali sukelti daugiau žalos
Skandinavijos valstybėse asmeniniai duomenys, tokie kaip NT nuosavybė ar adresai, tradiciškai yra prieinami kur kas laisviau, o eiliniai gyventojai gali lengvai sužinoti, kam priklauso tam tikras būstas. Pasak NKSC vadovo, nors iš atvirų duomenų galima išspausti daug naudos, Lietuva privalo elgtis atsargiau.
„Europos Sąjungos tikslas yra atverti kuo daugiau duomenų. Ir mūsų valstybė savo laiku turėjo tikrai labai daug iniciatyvų tuos duomenis atverti. Bet kai kalbame iš kibernetinio saugumo pusės, visuomet reikia įsivertinti rizikas – kokios tas atvėrimas duos naudos ir kokios kyla grėsmės.
Šitas incidentas vėl paskatins visus įsivertinti būtinybę atverti duomenis. Iš atvirų duomenų galima turėti labai daug naudos analizuojant mokslines analizes, prognozuojant ar net planuojant valstybės raidą“, – kalbėjo A. Aleknavičius.
Pasak pašnekovo, dabartinė situacija reikalauja griežtesnės kontrolės. Jo teigimu, diskretiškesnis būdas ir priežiūra, kas ir kokiais tikslais naudoja valstybės sukauptą informaciją, šiuo metu yra kur kas geresnė praktika nei aklas informacijos demonstravimas visiems.
Geopolitinis kontekstas verčia keistis
A. Aleknavičius atkreipė dėmesį, kad Lietuva negali ignoruoti savo geografinės ir politinės padėties. Atviri duomenys piktavaliams ar net priešiškų valstybių žvalgyboms gali tapti lengvu įrankiu žvalgant šalies strateginius objektus ar piliečių turtą.
Ekspertas pabrėžė, kad su panašiais iššūkiais ir dilemomis šiandien susiduria ne viena pasaulio šalis, todėl sprendimai turi būti priimami itin atsakingai.
„Diskretiškesnis būdas su truputėliu kontrolės, kas ateina, kas tuos duomenis ima ir kokiems tikslams naudoja, matyt, būtų geroji praktika šiuo atveju. Reikia pasakyti, kad tai nėra vien tik unikali Lietuvos problema. Su tais pačiais iššūkiais tikrai susiduria visos valstybės tiek Europoje, tiek kitoje Atlanto pusėje ar net Ramiojo vandenyno šalys“, – pasakojo A. Aleknavičius.
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Visą „Žurnalisto darbas iš arti“ laidą žiūrėkite ČIA:
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