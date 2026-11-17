Karališkojo fotografo Arthuro Edwardso prisiminimai atskleidė jautrią jų susitikimo akimirką, kurios šis nepamiršo iki šiol, rašoma mirror.co.uk.
Prakalbo karališkasis fotografas
Arthuras, penkis dešimtmečius fotografavęs karališkąją šeimą ir įamžinęs svarbiausius jos gyvenimo įvykius, šiuo prisiminimu pasidalijo savo knygoje „Cup of Tea, Arthur? My Extraordinary 50 Years Photographing the Royal Family“.
Fotografas pasakojo, kad po karalienės mirties 2022 metų rugsėjį susisiekė su Clarence House spaudos tarnyba. Jis norėjo susitarti dėl karaliaus Karolio lll nuotraukos, kai šis po motinos netekties grįžo į Londoną.
Arthuras tikėjosi atkurti istorinį 1952 metų kadrą, kuriame įamžinta jaunoji Elžbieta II, grįžtanti iš Afrikos po savo tėvo, karaliaus George'o VI, mirties. Tąkart juodai apsirengusi būsimoji karalienė nulipo iš BOAC „Argonaut“ lėktuvo, o ją pasitiko tuometinis Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas seras Winstonas Churchillis, vilkėjęs juodą cilindrą.
Fotografas norėjo įamžinti panašią istorinę akimirką ir karaliui Karoliui lll pradedant valdymo laikotarpį. Naujasis monarchas į sostinę grįžo po motinos mirties Balmoralo pilyje. Jo skrydį iš Aberdyno į RAF Nortolto oro pajėgų bazę vakarų Londone stebėjo daugiau nei pusė milijono žmonių.
Vis dėlto planus teko keisti. Kai „Embraer Legacy 600“ lėktuvas nusileido, Arthuras suprato, kad jo sumanymo įgyvendinti nepavyks.
„Kai nusileido „Embraer Legacy 600“, supratau, kad tai nedidelis lėktuvas su labai trumpais laipteliais. Nebuvo jokios galimybės įgyvendinti mano sumanymo ir atkurti 1952 metais darytos karalienės atvykimo nuotraukos“, – prisiminė fotografas.
Tamsų kostiumą vilkintis karalius išlipo iš lėktuvo, pasisveikino su oro pajėgų bazės vadu ir patraukė fotografo link. Arthuras išreiškė užuojautą naujajam monarchui.
„Jūsų Didenybe, labai apgailestauju dėl jūsų netekties“, – sakė jis.
Karalius atvirai prabilo apie motinos mirtį ir atsakė: „Tai buvo neišvengiama, vieną dieną taip turėjo nutikti.“
Tačiau būtent kiti karaliaus žodžiai Arthurui įsiminė ilgam. Nors karalius ką tik buvo netekęs motinos ir prisiėmė didžiulę atsakomybę – užėmė sostą, jis nepamiršo pasidomėti ir fotografu.
Arthuras prisiminė, kad monarchas švelniai patapšnojo jam per ranką ir paklausė vos trijų žodžių: „Ar jums viskas gerai?“
Šis gestas fotografą labai sujaudino. Jis puikiai suprato, kad karalius Karolis lll tuo metu išgyveno didžiulę asmeninę netektį ir kartu žengė į visiškai naują gyvenimo etapą.
„Štai jis – pirmąją dieną eidamas pareigas, kurių laukė visą savo suaugusiojo gyvenimą, gedėdamas mylimos motinos, tačiau karalius vis tiek rūpinosi manimi“, – rašė Arthuras.
Karalienė Elžbieta II ramiai mirė Balmoralo pilyje 2022 metų rugsėjo 8 dieną, sulaukusi 96-erių. Didžiąją vasaros dalį praleidusi savo mylimoje Škotijos rezidencijoje, ji iškeliavo po išskirtinio, net 70 metų trukusio valdymo.