Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Karalius Karolis III turi 2 gimtadienius: štai kodėl

2026-11-15 13:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 13:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lapkričio 14-ąją Jungtinės Karalystės karalius Karolis III minėjo 78-ąjį gimtadienį. Tačiau monarcho gimtadienis kasmet iškilmingai švenčiamas ir birželį, kai vyksta įspūdingas karinis paradas „Trooping the Colour“. Pasirodo, ši neįprasta tradicija turi gana paprastą paaiškinimą.

Karalius Karolis III, karalienė Camilla (nuotr. Instagram)
GALERIJA (10)

Lapkričio 14-ąją Jungtinės Karalystės karalius Karolis III minėjo 78-ąjį gimtadienį. Tačiau monarcho gimtadienis kasmet iškilmingai švenčiamas ir birželį, kai vyksta įspūdingas karinis paradas „Trooping the Colour“. Pasirodo, ši neįprasta tradicija turi gana paprastą paaiškinimą.

REKLAMA
0

Šiemet oficialus karaliaus Karolio III gimtadienis buvo minimas birželio 13-ąją. Šią dieną surengta įspūdinga „Trooping the Colour“ ceremonija, į kurią susirinko karališkosios šeimos nariai ir tūkstančiai monarchijos gerbėjų, rašė Express.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karaliaus Karolio III gimimo dienos paradas

Nors tikrasis karaliaus gimtadienis yra lapkričio 14-ąją, oficialios iškilmės tradiciškai rengiamos birželį. Tokį sprendimą lėmė ne kas kita, o Didžiosios Britanijos orai.

REKLAMA
REKLAMA

Tradicijos šaknys siekia kelis šimtmečius

Manoma, kad pirmasis „Trooping the Colour“ paradas įvyko dar karaliaus Karolio II valdymo laikotarpiu, 1660–1685 metais.

REKLAMA

Vis dėlto tik 1748 metais ši ceremonija buvo oficialiai susieta su monarcho gimtadienio minėjimu. O 1760 metais į sostą įžengus karaliui Jurgiui III, paradas tapo kasmetine tradicija.

Tačiau būtent karalius Eduardas VII, valdęs 1901–1910 metais, įtvirtino paprotį oficialų monarcho gimtadienį švęsti vasarą. Lapkričio mėnesį gimęs karalius suprato, kad šaltas ir lietingas rudens oras nėra pats tinkamiausias metas didžiulėms iškilmėms po atviru dangumi.

REKLAMA
REKLAMA

Todėl jis nusprendė gimtadienio paradą perkelti į gegužę arba birželį, kai tikimybė sulaukti šiltesnių ir malonesnių orų yra gerokai didesnė. Nuo tada monarchai, kurių tikrieji gimtadieniai būna kitais metų laikais, savo oficialų gimtadienį gali minėti birželį.

Tradicijos neatsisakė ir karalius Karolis III

Po Eduardo VII sostą paveldėjęs Jurgis V buvo gimęs birželį, todėl jo atveju papildomos gimtadienio datos poreikio nebuvo. Tačiau vėliau sostą užėmęs Jurgis VI, kurio gimtadienis buvo gruodį, sugrąžino tradiciją oficialias iškilmes rengti vasarą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šio papročio laikėsi ir karalienė Elžbieta II, gimusi 1926 metų balandžio 21 dieną.

Dabartinis Jungtinės Karalystės monarchas Karolis III gimė 1948 metų lapkričio 14-ąją. Tapęs karaliumi jis taip pat nusprendė tęsti ilgametę tradiciją ir oficialų gimtadienį minėti vasarą.

Vis dėlto ateityje ši tradicija gali pasikeisti.

Kai į sostą įžengs princas Williamas, gali būti, kad jam nebereikės dviejų skirtingų gimtadienio datų. Taip yra todėl, kad būsimasis monarchas gimė birželio 21 dieną – būtent tą mėnesį, kai tradiciškai rengiamos oficialios karališkojo gimtadienio iškilmės.

Taigi šimtmečius gyvuojanti tradicija, dėl kurios Didžiosios Britanijos monarchai gimtadienį mini du kartus per metus, atsirado dėl paprasto noro – šventę surengti tada, kai tam palankesni orai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų