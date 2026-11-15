Karalius Karolis III turi 2 gimtadienius: štai kodėl

Šiemet oficialus karaliaus Karolio III gimtadienis buvo minimas birželio 13-ąją. Šią dieną surengta įspūdinga „Trooping the Colour“ ceremonija, į kurią susirinko karališkosios šeimos nariai ir tūkstančiai monarchijos gerbėjų, rašė Express.
Nors tikrasis karaliaus gimtadienis yra lapkričio 14-ąją, oficialios iškilmės tradiciškai rengiamos birželį. Tokį sprendimą lėmė ne kas kita, o Didžiosios Britanijos orai.
Tradicijos šaknys siekia kelis šimtmečius
Manoma, kad pirmasis „Trooping the Colour“ paradas įvyko dar karaliaus Karolio II valdymo laikotarpiu, 1660–1685 metais.
Vis dėlto tik 1748 metais ši ceremonija buvo oficialiai susieta su monarcho gimtadienio minėjimu. O 1760 metais į sostą įžengus karaliui Jurgiui III, paradas tapo kasmetine tradicija.
Tačiau būtent karalius Eduardas VII, valdęs 1901–1910 metais, įtvirtino paprotį oficialų monarcho gimtadienį švęsti vasarą. Lapkričio mėnesį gimęs karalius suprato, kad šaltas ir lietingas rudens oras nėra pats tinkamiausias metas didžiulėms iškilmėms po atviru dangumi.
Todėl jis nusprendė gimtadienio paradą perkelti į gegužę arba birželį, kai tikimybė sulaukti šiltesnių ir malonesnių orų yra gerokai didesnė. Nuo tada monarchai, kurių tikrieji gimtadieniai būna kitais metų laikais, savo oficialų gimtadienį gali minėti birželį.
Tradicijos neatsisakė ir karalius Karolis III
Po Eduardo VII sostą paveldėjęs Jurgis V buvo gimęs birželį, todėl jo atveju papildomos gimtadienio datos poreikio nebuvo. Tačiau vėliau sostą užėmęs Jurgis VI, kurio gimtadienis buvo gruodį, sugrąžino tradiciją oficialias iškilmes rengti vasarą.
Šio papročio laikėsi ir karalienė Elžbieta II, gimusi 1926 metų balandžio 21 dieną.
Dabartinis Jungtinės Karalystės monarchas Karolis III gimė 1948 metų lapkričio 14-ąją. Tapęs karaliumi jis taip pat nusprendė tęsti ilgametę tradiciją ir oficialų gimtadienį minėti vasarą.
Vis dėlto ateityje ši tradicija gali pasikeisti.
Kai į sostą įžengs princas Williamas, gali būti, kad jam nebereikės dviejų skirtingų gimtadienio datų. Taip yra todėl, kad būsimasis monarchas gimė birželio 21 dieną – būtent tą mėnesį, kai tradiciškai rengiamos oficialios karališkojo gimtadienio iškilmės.
Taigi šimtmečius gyvuojanti tradicija, dėl kurios Didžiosios Britanijos monarchai gimtadienį mini du kartus per metus, atsirado dėl paprasto noro – šventę surengti tada, kai tam palankesni orai.
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