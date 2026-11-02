Vaizdo įraše – susierzinęs karalius Karolis III: paviešinta, kas nutiko

Karalienė Camilla netrukus sulaukė skėčio ir pasuko link uždengtos vietos. Tuo metu Karolis III liko stovėti pliaupiančiame lietuje.
Kilo tikras chaosas
Vaizdo įraše matyti, kaip permirkęs monarchas dairėsi į padėjėjus, mostelėjo rankomis ir kelis kartus paklausė: „Kur mano skėtis?“
Galiausiai jo padėjėjas atskubėjo su juodu skėčiu. Karalius juo prisidengė ir tęsė numatytas pareigas – apžiūrėjo išsirikiavusius karius.
Liūtis truko apie penkias minutes, tačiau per tą laiką iškilminga ceremonija trumpam virto tikru chaosu.
The King appears very frustrated when biblical rainfall interrupts an Independence Parade in Antigua. He urgently signals to aides to bring him an umbrella ☔️ https://t.co/lPf41hSGjM— Cameron Walker (@CameronDLWalker) November 1, 2026
Vėliau karalius Karolis III į situaciją pažvelgė su humoru: jis pajuokavo, kad ant kelnių pradėjo auginti vandens rėžiukus.
Ceremonija vyko sero Viviano Richardso stadione, kur buvo minimos 45-osios Antigvos ir Barbudos nepriklausomybės nuo Jungtinės Karalystės metinės.
Karališkoji pora Karibuose lankosi per devynių dienų kelionę, o antradienį Karolis III turėtų atidaryti Sandraugos viršūnių susitikimą.