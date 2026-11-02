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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Vaizdo įraše – susierzinęs karalius Karolis III: paviešinta, kas nutiko

2026-11-02 13:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 13:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Karaliaus Karolio III vizitą Antigvoje aptemdė netikėta liūtis, sukėlusi sumaištį per iškilmingą ceremoniją. Vos karališkajai porai atvykus į Antigvos ir Barbudos nepriklausomybės minėjimo paradą, dangus prapliupo – svečiai ir pareigūnai puolė ieškoti, kur pasislėpti.

Karalius Karolis III (nuotr. EPA/TOLGA AKMEN, soc. tinklų)
GALERIJA (5)

Karaliaus Karolio III vizitą Antigvoje aptemdė netikėta liūtis, sukėlusi sumaištį per iškilmingą ceremoniją. Vos karališkajai porai atvykus į Antigvos ir Barbudos nepriklausomybės minėjimo paradą, dangus prapliupo – svečiai ir pareigūnai puolė ieškoti, kur pasislėpti.

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Karalienė Camilla netrukus sulaukė skėčio ir pasuko link uždengtos vietos. Tuo metu Karolis III liko stovėti pliaupiančiame lietuje.

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Kilo tikras chaosas

Vaizdo įraše matyti, kaip permirkęs monarchas dairėsi į padėjėjus, mostelėjo rankomis ir kelis kartus paklausė: „Kur mano skėtis?“

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Galiausiai jo padėjėjas atskubėjo su juodu skėčiu. Karalius juo prisidengė ir tęsė numatytas pareigas – apžiūrėjo išsirikiavusius karius.

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Liūtis truko apie penkias minutes, tačiau per tą laiką iškilminga ceremonija trumpam virto tikru chaosu.

Vėliau karalius Karolis III į situaciją pažvelgė su humoru: jis pajuokavo, kad ant kelnių pradėjo auginti vandens rėžiukus.

Ceremonija vyko sero Viviano Richardso stadione, kur buvo minimos 45-osios Antigvos ir Barbudos nepriklausomybės nuo Jungtinės Karalystės metinės.

Karališkoji pora Karibuose lankosi per devynių dienų kelionę, o antradienį Karolis III turėtų atidaryti Sandraugos viršūnių susitikimą.

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