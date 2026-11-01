Išvydę, kaip atrodo karaliaus Karolio III lėktuvo vidus, negali patikėti: parodė, kas slepiasi už uždarų durų

Spalio 27-ąją Nasau mieste, Bahamuose, nusileidęs valdovas pradėjo devynių dienų išvyką, kurios darbotvarkėje – apsilankymai Gajanoje, Antigvoje ir Barbudoje bei dalyvavimas Sandraugos šalių lyderių viršūnių susitikime.
Šia proga monarchijos atstovai socialiniame tinkle „Instagram“ paviešino išskirtinius kadrus iš valstybinio lėktuvo salonų.
Nuotraukose užfiksuota elegantiška bei prabangi aplinka, jaukaus šotiško languoto rašto detalės ir pats kelionėje užfiksuotas karalius.
Šeimą vejasi sklandantys gandai
Nors oficialiuose renginiuose monarchas demonstruoja ramybę, užsienio žiniasklaidoje netyla kalbos apie galimą įtampą jo ir karalienės Camillos santykiuose. Skelbiama, kad santykių atšalimui įtakos galėjo turėti rugsėjo mėnesį pasirodžiusi Velso princesės Dianos brolio Charleso Spencerio prisiminimų knyga „Gulbės giesmė: Diana, mano sesuo“. Kūrinyje autorius pažėrė aštrios kritikos monarchijai dėl jos elgesio po tragaiškos sesers netekties.
Neoficialių šaltinių teigimu, ši knyga tapo rimtu išbandymu porai, o Camilla kuriam laikui pasirinko privatumą ir poilsį savo asmeninėje užmiesčio sodyboje. Nepaisant sklindančių prielaidų apie išgyvenamą sunkų etapą, nei karališkoji šeima, nei oficialūs atstovai šių spėliojimų dėl nesutarimų nepatvirtino.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.