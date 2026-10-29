Karalius išgyvena skaudžią netektį

Širdį veriančią žinią trečiadienį patvirtino aristokrato dukra ledi Natasha Rufus Isaacs, skelbė express.co.uk.
Netektis
Ji viešai prabilo apie šeimos išgyvenamą skausmą ir atsisveikino su tėvu jautriu įrašu.
43 metų mados dizainerė, kurios prabangų prekės ženklą „Beulah London“ itin mėgsta Velso princesė, socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo brangiomis šeimos nuotraukomis. Tarp jų – ir vaikystės akimirka, kurioje ji ilsisi tėvo glėbyje.
Atsisveikindama su tėvu ledi Natasha rašė, kad šeima buvo nepaprastai laiminga turėjusi tokį nuostabų tėtį ir senelį.
„Tėti, Uppa, kokie nepaprastai palaiminti buvome, kad tiek metų turėjome tokį nuostabų tėtį ir senelį“, – rašė ji.
Moteris taip pat pasidalijo prisiminimais apie tėvo ryšį su jos dukromis.
„Kiekvienoje mano rastoje nuotraukoje esi su mano mergaitėmis – jas apkabini, žaidi su jomis. Tu mylėjai jas visa širdimi ir dovanojai joms besąlygišką meilę. Kokie palaiminti mes buvome“, – jautriai rašė ji.
Ledi Natasha taip pat pabrėžė tėvo stiprybę paskutinėmis gyvenimo dienomis ir neslėpė pasididžiavimo juo.
„Tu kovojai iki pat galo, tavo drąsa buvo neįtikėtina, ir aš tavimi labai didžiuojuosi. Tavo palikimas gyvuos mumyse visuose“, – rašė ji.
Dukra atskleidė ir itin jautrią paskutinių tėvo akimirkų detalę. Ji pasakojo, kad kartu su mama Melinda meldėsi jam išeinant.
„Kai su mama meldėmės tau išeinant į dangų, sakėme, kad tu tiesiog įlipi į ankstesnį traukinį, o mes dar pasimatysime“, – rašė ledi Natasha.