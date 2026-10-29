Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Karalius išgyvena skaudžią netektį

2026-10-29 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 19:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Karalius Karolis III išgyvena skaudžią netektį – mirė jo ilgametis draugas, Redingo markizas, sulaukęs 84 metų. Simoną Rufusą Isaacsą, ketvirtąjį Redingo markizą, su monarchu siejo daugelį metų trukęs ryšys.

Karalius Karolis lll ir žvakė (nuotr. SCANPIX ir 123rf.com)

Karalius Karolis III išgyvena skaudžią netektį – mirė jo ilgametis draugas, Redingo markizas, sulaukęs 84 metų. Simoną Rufusą Isaacsą, ketvirtąjį Redingo markizą, su monarchu siejo daugelį metų trukęs ryšys.

REKLAMA
0

Širdį veriančią žinią trečiadienį patvirtino aristokrato dukra ledi Natasha Rufus Isaacs, skelbė express.co.uk.

Netektis

Ji viešai prabilo apie šeimos išgyvenamą skausmą ir atsisveikino su tėvu jautriu įrašu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

43 metų mados dizainerė, kurios prabangų prekės ženklą „Beulah London“ itin mėgsta Velso princesė, socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo brangiomis šeimos nuotraukomis. Tarp jų – ir vaikystės akimirka, kurioje ji ilsisi tėvo glėbyje.

REKLAMA
REKLAMA

Atsisveikindama su tėvu ledi Natasha rašė, kad šeima buvo nepaprastai laiminga turėjusi tokį nuostabų tėtį ir senelį.

REKLAMA

„Tėti, Uppa, kokie nepaprastai palaiminti buvome, kad tiek metų turėjome tokį nuostabų tėtį ir senelį“, – rašė ji.

Moteris taip pat pasidalijo prisiminimais apie tėvo ryšį su jos dukromis.

„Kiekvienoje mano rastoje nuotraukoje esi su mano mergaitėmis – jas apkabini, žaidi su jomis. Tu mylėjai jas visa širdimi ir dovanojai joms besąlygišką meilę. Kokie palaiminti mes buvome“, – jautriai rašė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Ledi Natasha taip pat pabrėžė tėvo stiprybę paskutinėmis gyvenimo dienomis ir neslėpė pasididžiavimo juo.

„Tu kovojai iki pat galo, tavo drąsa buvo neįtikėtina, ir aš tavimi labai didžiuojuosi. Tavo palikimas gyvuos mumyse visuose“, – rašė ji.

Dukra atskleidė ir itin jautrią paskutinių tėvo akimirkų detalę. Ji pasakojo, kad kartu su mama Melinda meldėsi jam išeinant.

„Kai su mama meldėmės tau išeinant į dangų, sakėme, kad tu tiesiog įlipi į ankstesnį traukinį, o mes dar pasimatysime“, – rašė ledi Natasha.

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų