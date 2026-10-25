Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Žinia iš karališkosios šeimos: karalius – ligoninėje

2026-10-25 11:57 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-25 11:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ispanijos karaliui Pilypui VI atlikta kairės akies kataraktos operacija, paskelbė Ispanijos karališkieji rūmai.

Karūna, ligoninė (nuotr. 123rf.com)

Ispanijos karaliui Pilypui VI atlikta kairės akies kataraktos operacija, paskelbė Ispanijos karališkieji rūmai.

REKLAMA
0

Šeštadienį atlikta įprasta operacija truko apie pusvalandį ir praėjo be komplikacijų. Pranešime priduriama, kad 58 metų monarchas naktį praleido ligoninėje.

Rūmai dalijasi žinia

Katarakta – akių liga, kai paprastai skaidrus akies lęšiukas pamažu drumstėja. Dėl to regėjimas tampa neryškus, prasčiau skiriami kontrastai ir dažnai padidėja jautrumas šviesai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ši liga paprastai gydoma chirurginiu būdu: sudrumstėjęs lęšiukas pašalinamas ir pakeičiamas dirbtiniu.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak pranešimų, operacija atlikta akių ligoninėje Ispanijos šiaurėje esančiame Ovjede.

Kiek anksčiau Pilypas VI su žmona karaliene Letizia ir dukterimis – Astūrijos princese Leonor ir infante Sofia – šiame regione dalyvavo keliuose renginiuose, susijusiuose su Astūrijos princesės premijų teikimu.

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų