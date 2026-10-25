Žinia iš karališkosios šeimos: karalius – ligoninėje

Šeštadienį atlikta įprasta operacija truko apie pusvalandį ir praėjo be komplikacijų. Pranešime priduriama, kad 58 metų monarchas naktį praleido ligoninėje.
Rūmai dalijasi žinia
Katarakta – akių liga, kai paprastai skaidrus akies lęšiukas pamažu drumstėja. Dėl to regėjimas tampa neryškus, prasčiau skiriami kontrastai ir dažnai padidėja jautrumas šviesai.
Ši liga paprastai gydoma chirurginiu būdu: sudrumstėjęs lęšiukas pašalinamas ir pakeičiamas dirbtiniu.
Pasak pranešimų, operacija atlikta akių ligoninėje Ispanijos šiaurėje esančiame Ovjede.
Kiek anksčiau Pilypas VI su žmona karaliene Letizia ir dukterimis – Astūrijos princese Leonor ir infante Sofia – šiame regione dalyvavo keliuose renginiuose, susijusiuose su Astūrijos princesės premijų teikimu.