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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Karališkosios šeimos narė gatvėje rasta be sąmonės

2026-10-15 14:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-15 14:16
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Abu Dabio karališkosios šeimos narė Mahrah Al Nahyan Londone buvo rasta be sąmonės. Šalia jos, netoli judrios gatvės, buvo trejų metų vaikas, kuris, kaip teigiama, neturėjo batų. Incidentas įvyko birželį, o šią savaitę teismas paskelbė nuosprendį.

Karališkosios šeimos narė gatvėje rasta be sąmonės (nuotr. Instagram, 123rf)

Abu Dabio karališkosios šeimos narė Mahrah Al Nahyan Londone buvo rasta be sąmonės. Šalia jos, netoli judrios gatvės, buvo trejų metų vaikas, kuris, kaip teigiama, neturėjo batų. Incidentas įvyko birželį, o šią savaitę teismas paskelbė nuosprendį.

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Kaip praneša „The New York Post“, 32-ejų M. Al Nahyan, per santuoką priklausanti Abu Dabio karališkajai šeimai, buvo aptikta Vakarų Londone. Moteris buvo basa, susmukusi prie metalinių turėklų. Netoliese gulėjo ir be sąmonės buvęs vyras, o mažametis žaidė prie judraus kelio.

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Praeiviai pastebėjo, kad vaikas liko be priežiūros, ir buvo šalia, kol atvyko policija. Vaiko ryšys su M. Al Nahyan viešai neatskleistas.

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Policijai negalėjo atsakyti apie pusvalandį

Teisme buvo pasakojama, kad moteris prieš incidentą vartojo kokainą. Anot prokuroro Rio Pahlavanpour, vienas praeivis pastebėjo vaiką be batų, netoli važiuojamosios kelio dalies, su paspirtuku. Žmonės įsikišo, nes vaikas buvo arti judančio eismo.

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Teismo duomenimis, policijos pareigūnai apie pusvalandį negalėjo sulaukti prasmingos moters reakcijos. Kai ji galiausiai prabilo, esą šaukė pareigūnams: „Tai ne skerdykla, kodėl jums taip rūpi? Kodėl taip nerimaujate?“

Policija atliko moters kratą ir rado su narkotikais susijusių priemonių, tačiau pačių nelegalių medžiagų neaptiko.

M. Al Nahyan pripažino kaltę dėl vieno vaiko nepriežiūros atvejo. Jos advokatas Stephenas Vullo KC teismui sakė, kad po incidento moteris gydosi nuo priklausomybės narkotikams reabilitacijos klinikoje.

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Pasak advokato, ji ketina baigti trijų mėnesių gydymo programą, kuri turėtų baigtis šio mėnesio pabaigoje. Vėliau moteris planuoja išsinuomoti būstą netoli klinikos ir dalyvauti anoniminių narkomanų susitikimuose.

„Tą dieną ji padarė rimtą klaidą ir tai supranta“, – teisme sakė S. Vullo.

Teisėjas Johnsonas KC M. Al Nahyan skyrė dvejų metų trukmės priežiūros bendruomenėje įpareigojimą su reabilitacijos sąlyga. Jai taip pat nurodyta sumokėti baudų ir kitų teismo išlaidų, kurių bendra suma, šaltinio duomenimis, nesiekia 8 tūkst. JAV dolerių.

Teisme taip pat nurodyta, kad moteris gauna kiek daugiau nei 10,5 tūkst. JAV dolerių mėnesinę išmoką.

Abu Dabio valdančiosios šeimos turtas vertinamas maždaug 300 mlrd. JAV dolerių, todėl ji laikoma viena turtingiausių dinastijų pasaulyje.

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