Ne tik pamatykite, bet ir išgirskite: „Power Hit Radio“ eteryje – objektyviausios TV3 žinios

Nuo šiol „Power Hit Radio“ klausytojai taip pat kviečiami sužinoti, kas aktualiausio per parą nutiko Lietuvoje ir visame pasaulyje.

„Žinių objektyvumas – labai svarbi vertybė, kurią nuosekliai puoselėjame jau daugybę metų. Didžiuojamės, kad Sigito Babiliaus ir profesionalios jo komandos skleidžiamos naujienos jau 17 metų yra ne tik žiūrimiausios, bet ir objektyviausios. Taip pat suvokiame, kad ir mūsų žiūrovai yra labai skirtingi, ir net naujienas, priklausomai nuo platformos, vartojai skirtingai.

Ne visi nori laukti vakaro naujienų, ne visi turi laiko jas atsirinkinėti milžiniškame naujienų sraute, ir tikrai darosi nelengva atskirti tikras naujienas nuo „fake“. Mūsų tikslas – padėti žmonėms atsirinkti svarbiausias naujienas ir pateikti jas jiems pačiu patogiausiu būdu. Todėl siūlome jas ir naujienų portale tv3.lt, naujos kartos televizijoje Go3, kur jos yra trumpos ir pasirodo anksčiau nei TV3 eteryje, o nuo šiol kviečiame išgirsti ir radijuje „Power Hit Radio“, – sakė TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.

Dėl to, jog nuo šiol TV3 žinias garso įrašų formatu transliuoti ėmė ir „Power Hit Radio“, džiaugėsi ir šios radijo stoties programų direktorius bei rytinės laidos „Šok į kelnes“ vedėjas Saulius Baniulis.

„Kai pasaulyje per parą nutinka tiek įvykių, siekiame rasti efektyvų būdą, kaip apie visa tai informuoti mūsų klausytojus. Jei neturėjote galimybės žinių pamatyti, nuo pietų iki paryčių jūs vis dar turite galimybę jas išgirsti „Power Hit Radio“ eteryje. Čia, vos per 2 minutes, klausytojai net kelis kartus per dieną kviečiami sužinoti viską apie svarbiausius įvykius. TV3 kasdien ruošia žiūrimiausias žinias, o „Power Hit Radio“ prisideda prie jų skleidimo – šitaip kartu kovojame su netikromis naujienomis ir renkamės skleisti tas, kuriomis iš tiesų galima pasitikėti“, – sakė S. Baniulis.

Neseniai atsinaujinęs „Power Hit Radio“ jau 18 metų į eterį leidžia pasaulyje populiariausią ir klausomiausią šokių muzika, supažindina klausytojus su

perspektyviausiais ir talentingiausiais lietuviškos šokių muzikos kūrėjais, o nuo šiol transliuoja ir objektyviausias TV3 žinias. „Power Hit Radio“ programoje – daugybė laidų, tarp kurių klausytojų labiausiai mėgstamos: „Šok į kelnes“, „Power hitai“, „Power popietė“ ir kitos.