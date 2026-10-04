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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mylimai aktorei – vėžys: keistą simptomą pastebėjo dar prieš diagnozę

2026-10-04 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 15:00
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Aktorė Amanda Peet praėjusį rudenį išgirdo krūties vėžio diagnozę, tačiau dar šešiais mėnesiais anksčiau pastebėjo keistą simptomą, kuris galėjo įspėti, kad kažkas negerai.

Ranka, vėžys, lašelinė (asociatyvi nuotrauka) (nuotr. 123rf.com)

Aktorė Amanda Peet praėjusį rudenį išgirdo krūties vėžio diagnozę, tačiau dar šešiais mėnesiais anksčiau pastebėjo keistą simptomą, kuris galėjo įspėti, kad kažkas negerai.

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Apie savo patirtį 54-erių aktorė dabar papasakojo laidoje „TODAY“, skelbė nbcdfw.com.

Pastebėjo keistą simptomą

A. Peet pasakojo, kad pirmąjį neįprastą požymį pastebėjo būdama savo drabužinėje. Tuo metu ji tikrai nemanė, kad tai gali būti susiję su vėžiu.

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„Buvau savo drabužinėje, tikriausiai kažką vilkausi, ir pajutau kažką keisto – oda tiesiog nesijautė taip, kaip įprastai. Tačiau tai nebuvo tas žirnio dydžio gumuliukas, apie kurį visi kalba“, –  pasakojo A. Peet, turėdama omenyje, kaip gali jaustis krūties vėžio sukeltas darinys.

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A. Peet nusprendė pasitikrinti. Jai buvo atliktas magnetinio rezonanso tyrimas, tačiau po jo moteris manė galinti lengviau atsikvėpti.

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„Nuėjau pasitikrinti, man net atliko magnetinio rezonanso tyrimą, o tada mane išsiuntė namo. Todėl maniau, kad esu visiškai sveika, tačiau iš tikrųjų gydytojai tą vietą stebėjo“, – prisiminė ji.

Po šešių mėnesių A. Peet manė vykstanti atlikti įprasto tyrimo. Tačiau ultragarso metu gydytojas pastebėjo kažką, kas sukėlė nerimą.

Netrukus aktorė suprato, kad situacija rimta, nes gydytojas, kuris įprastai būdavo labai šnekus, staiga nutilo.

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Medikas atliko biopsiją ir pasakė, kad mėginį pats nuneš į „Cedars-Sinai“ ligoninę bei penktadienio vakarą pristatys jį asmeniškai. Tai buvo dar vienas ženklas, privertęs A. Peet sunerimti.

Netrukus aktorė telefonu išgirdo diagnozę, kurios nepamirš visą gyvenimą. Jai buvo nustatytas hormonų receptoriams teigiamas ir HER2 neigiamas skiltinis krūties vėžys.

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„Jei esate nerimastingas žmogus, tai yra tikras košmaras“, – savo išgyvenimus apibūdino aktorė.

Nors guzeliai yra vienas dažniausių krūties vėžio simptomų, apie ligą gali įspėti ir kiti kūno pokyčiai. Tarp jų – odos įdubimai, patinimas, paraudimas ar oda, primenanti apelsino žievelę.

A. Peet gydymas buvo pradėtas atlikus naviko pašalinimo operaciją. Vėliau jai taip pat buvo taikytas spindulinis gydymas.

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