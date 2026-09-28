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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

1 simptomas dažnai išduoda pavojingą vėžį: pajutę skubėkite pas gydytoją

2026-09-28 14:50 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-28 14:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kai kurie vėžio simptomai gali būti tokie panašūs į įprastų infekcijų požymius, kad žmonės į juos ilgą laiką nekreipia dėmesio. Vienas iš tokių pavyzdžių – šlapimo pūslės vėžys, kurio požymiai neretai supainiojami su šlapimo takų infekcija. Specialistai pabrėžia, kad vienas simptomas turėtų būti ypač svarbus signalas pasitikrinti, net jeigu daugiau jokių nusiskundimų nejaučiate.

Lašelinė, vėžys, asocaityvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (12)

Kai kurie vėžio simptomai gali būti tokie panašūs į įprastų infekcijų požymius, kad žmonės į juos ilgą laiką nekreipia dėmesio. Vienas iš tokių pavyzdžių – šlapimo pūslės vėžys, kurio požymiai neretai supainiojami su šlapimo takų infekcija. Specialistai pabrėžia, kad vienas simptomas turėtų būti ypač svarbus signalas pasitikrinti, net jeigu daugiau jokių nusiskundimų nejaučiate.

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Liga išsivysto tuomet, kai šlapimo pūslės gleivinėje pradeda nekontroliuojamai augti nenormalios ląstelės ir susiformuoja navikas, rašoma mirror.co.uk.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vėžio ląstelės

Simptomą lengva palaikyti šlapimo takų infekcija

Vienas dažniausių šlapimo pūslės vėžio simptomų – kraujas šlapime. Tačiau būtent šis požymis gali būti siejamas ir su kur kas dažnesnėmis priežastimis, pavyzdžiui, šlapimo takų infekcija.

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Šlapimo takų infekcijos yra labai paplitusios. Dėl to žmogus, pastebėjęs tam tikrus simptomus, gali manyti, kad susidūrė būtent su infekcija ir nėra reikalo dėl to nerimauti.

Tarp simptomų, kurie gali pasireikšti sergant šlapimo pūslės vėžiu, taip pat yra:

  • dažnesnis noras šlapintis;
  • staigus ir sunkiai sulaikomas noras šlapintis;
  • deginimo pojūtis šlapinantis;
  • skausmas šlapinantis;
  • kraujas šlapime.

Vis dėlto šie simptomai savaime nereiškia, kad žmogus serga vėžiu – juos gali sukelti ir šlapimo takų infekcija ar kitos sveikatos problemos.

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Kraujas šlapime – signalas, kurio ignoruoti nereikėtų

NHS rekomenduoja kreiptis į šeimos gydytoją, jei pastebėjote kraujo šlapime, net jeigu tai įvyko pirmą kartą ir kraujo buvo labai nedaug.

Svarbu pasitikrinti net ir tais atvejais, kai nesate tikri, ar iš tiesų matėte kraują. Šlapimas gali būti ryškiai rausvas, raudonas arba tamsiai rudas.

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Kraujas šlapime nebūtinai reiškia vėžį. Jį gali sukelti ir šlapimo takų infekcija, inkstų akmenys, padidėjusi prostata ar kitos priežastys. Tačiau vien iš simptomų nustatyti jų kilmės neįmanoma, todėl svarbu kreiptis į medikus.

Jeigu šlapimo pūslės vėžys progresuoja ir išplinta į kitas organizmo vietas, gali atsirasti papildomų simptomų.

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Tai gali būti:

  • dubens skausmas;
  • kaulų skausmas;
  • kojų patinimas;
  • netyčinis svorio kritimas.

Tokie požymiai gali būti susiję ir su daugybe kitų sveikatos sutrikimų, todėl jų atsiradimas taip pat nėra savaiminė vėžio diagnozė.

Ankstyvas pastebėjimas gali būti labai svarbus

Šlapimo pūslės vėžys kartais vadinamas „tyliuoju“, nes ankstyvosiose stadijose simptomai gali būti neaiškūs arba jų gali visai nebūti.

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Dėl to svarbu atkreipti dėmesį į organizmo siunčiamus signalus, ypač į kraują šlapime.

Ankstyva diagnozė gali turėti reikšmingos įtakos gydymo galimybėms ir ligos prognozei. Todėl pastebėjus kraują šlapime nereikėtų bandyti savarankiškai nuspręsti, kad tai tik infekcija – saugiausia kreiptis į gydytoją ir išsiaiškinti tikrąją priežastį.

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