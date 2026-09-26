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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Kasos vėžį organizme išduoda 7 ženklai: pasitikrinkite, ar nejaučiate

2026-09-26 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 18:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kasos vėžys dažnai vadinamas „tyliąja“ liga, nes ankstyvose stadijose jis retai sukelia aiškius simptomus, o kai požymiai pasireiškia, jie dažnai būna neryškūs ir lengvai priskiriami kitoms sveikatos problemoms.

Kasos vėžys dažnai vadinamas „tyliąja“ liga, nes ankstyvose stadijose jis retai sukelia aiškius simptomus, o kai požymiai pasireiškia, jie dažnai būna neryškūs ir lengvai priskiriami kitoms sveikatos problemoms.

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Specialistai pabrėžia, kad būtent todėl svarbu atkreipti dėmesį į neįprastus organizmo pokyčius ir žinoti pagrindinius rizikos veiksnius. Anksti nustačius ligą gydymo galimybės ir išgyvenamumo rodikliai gali būti gerokai geresni, rašoma pancan.org.

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„Niekas jūsų kūno nepažįsta geriau nei jūs patys. Jei jaučiate, kad kažkas negerai, neignoruokite to. Kreipkitės į gydytoją ir siekite atsakymų“, – teigė Kasos vėžio veiksmų tinklo (PanCAN) vyriausioji mokslo ir medicinos pareigūnė dr. Anna Berkenblit.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vėžio ląstelės

Štai septyni dažniausiai pasitaikantys simptomai, kurie gali būti susiję su kasos vėžiu.

1. Nugaros arba pilvo skausmas

Kasos navikas gali spausti šalia esančius nervus ar organus, todėl atsiranda nuolatinis pilvo arba vidurinės nugaros dalies skausmas.

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Skausmas gali būti tiek bukas, tiek aštrus, kartais sustiprėti ir vėl susilpnėti.

2. Pilvo pūtimas

Dėl virškinimo sistemos veiklos sutrikimų gali atsirasti pilvo pūtimas ir dujų kaupimasis.

Kai kuriais atvejais pilvas gali atrodyti padidėjęs dėl pilvo ertmėje besikaupiančio skysčio, vadinamo ascitu.

3. Virškinimo problemos

Apetito stoka, pykinimas, sunkumo jausmas skrandyje ar nevirškinimas gali būti ženklas, kad kasa neveikia tinkamai arba navikas trukdo normaliam virškinimo procesui.

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Kadangi kasa gamina fermentus, reikalingus maistui skaidyti, jos veiklos sutrikimai neretai sukelia įvairius virškinimo negalavimus.

4. Nepaaiškinamas svorio kritimas

Vienas dažniausių kasos vėžio simptomų yra svorio mažėjimas be aiškios priežasties.

Žmogus gali lieknėti net nepakeitęs mitybos ar fizinio aktyvumo įpročių. Liga gali paveikti organizmo gebėjimą panaudoti kalorijas ir baltymus, mažinti apetitą bei skatinti raumenų masės nykimą.

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