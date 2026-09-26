Kasos vėžį organizme išduoda 7 ženklai: pasitikrinkite, ar nejaučiate

Specialistai pabrėžia, kad būtent todėl svarbu atkreipti dėmesį į neįprastus organizmo pokyčius ir žinoti pagrindinius rizikos veiksnius. Anksti nustačius ligą gydymo galimybės ir išgyvenamumo rodikliai gali būti gerokai geresni, rašoma pancan.org.
„Niekas jūsų kūno nepažįsta geriau nei jūs patys. Jei jaučiate, kad kažkas negerai, neignoruokite to. Kreipkitės į gydytoją ir siekite atsakymų“, – teigė Kasos vėžio veiksmų tinklo (PanCAN) vyriausioji mokslo ir medicinos pareigūnė dr. Anna Berkenblit.
Štai septyni dažniausiai pasitaikantys simptomai, kurie gali būti susiję su kasos vėžiu.
1. Nugaros arba pilvo skausmas
Kasos navikas gali spausti šalia esančius nervus ar organus, todėl atsiranda nuolatinis pilvo arba vidurinės nugaros dalies skausmas.
Skausmas gali būti tiek bukas, tiek aštrus, kartais sustiprėti ir vėl susilpnėti.
2. Pilvo pūtimas
Dėl virškinimo sistemos veiklos sutrikimų gali atsirasti pilvo pūtimas ir dujų kaupimasis.
Kai kuriais atvejais pilvas gali atrodyti padidėjęs dėl pilvo ertmėje besikaupiančio skysčio, vadinamo ascitu.
3. Virškinimo problemos
Apetito stoka, pykinimas, sunkumo jausmas skrandyje ar nevirškinimas gali būti ženklas, kad kasa neveikia tinkamai arba navikas trukdo normaliam virškinimo procesui.
Kadangi kasa gamina fermentus, reikalingus maistui skaidyti, jos veiklos sutrikimai neretai sukelia įvairius virškinimo negalavimus.
4. Nepaaiškinamas svorio kritimas
Vienas dažniausių kasos vėžio simptomų yra svorio mažėjimas be aiškios priežasties.
Žmogus gali lieknėti net nepakeitęs mitybos ar fizinio aktyvumo įpročių. Liga gali paveikti organizmo gebėjimą panaudoti kalorijas ir baltymus, mažinti apetitą bei skatinti raumenų masės nykimą.
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