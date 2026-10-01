Nacionaliniame vėžio centre – naujovės: pristatys pažangias technologijas

Jo metu bus pristatyta centro spindulinės terapijos infrastruktūra, naujasis ir ankstesnės kartos linijiniai greitintuvai.
Gydymo metu leis įvertinti paciento anatomijos pokyčius
NVC Spindulinio gydymo skyriaus vedėjas Juras Kišonas pabrėžia, kad naujoji technologija leis gydymo metu įvertinti paciento anatomijos pokyčius ir spindulinio gydymo planą pritaikyti prie tuo metu esančios organų padėties.
„Skirtumas yra esminis. Naujuoju linijiniu greitintuvu pradėsime taikyti adaptyvų spindulinį gydymą. Procedūros metu, įvertinus tuo metu esančią paciento anatomiją, bus paruošiamas naujas, konkrečiai tai dienai ir tai minutei pritaikytas spindulinio gydymo planas“, – pranešime cituojamas J. Kišonas.
NVC taip pat bus perduota IWAV iniciatyvos „Blossom of Hope“ krūties žymeklių siunta.
Renginyje dalyvaus pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ambasadorė Lietuvoje Kara C. McDonald, NVC vadovas Valdas Pečeliūnas ir centro gydytojai, taip pat Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos (IWAV) atstovės.
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