Po kovos su krūties vėžiu – naujausia žinia iš garsios 38-erių dainininkės

Ketvirtadienį savo „Instagram“ istorijose Jessie J gerbėjams trumpai papasakojo apie savijautą.
„Ką tik grįžau namo po antrosios operacijos. Viskas praėjo gerai, todėl tiesiog norėjau jums pasakyti, kad man viskas gerai“, – sakė ji.
Atlikėja taip pat atskleidė, kad jos artėjantis pasirodymas „An Evening With Jessie J“ yra visiškai išparduotas.
„Gyvenimas yra geras. Siunčiu meilę. Geros energijos. Iki greito“, – gerbėjams perdavė Jessie J.
Prieš operaciją atsitraukė nuo viešumos
Dar šio mėnesio pradžioje dainininkė paskelbė ilgesnį įrašą, kuriame paaiškino, kad trumpam atsitrauks nuo viešumos ir socialinių tinklų.
Jessie J atviravo, kad pastarieji dveji metai jai buvo itin intensyvūs.
„Nesu geriausios formos, bet tikrai nesu ir blogiausios. Žinau, kad žmonės gali iškraipyti tokio pobūdžio įrašus. Ne paslaptis, kad pastarieji dveji metai buvo magiški, sėkmingi, keičiantys gyvenimą ir nepaprastai užimti“, – rašė ji.
Atlikėja teigė, kad nors didžiąją laiko dalį mėgavosi šiuo laikotarpiu, jis taip pat pareikalavo daug jėgų.
„Pastarieji dveji metai paveikė kai kurias mano gyvenimo dalis, kurioms neturėjau laiko skirti erdvės ir atjautos. Dabar tam metas. Darbo sumažėjo, todėl tikiuosi, kad ir gijimas paspartės“, – sakė ji.
Jessie J tuomet atskleidė, kad kuriam laikui pasitrauks iš socialinių tinklų būtent tam, kad galėtų atlikti antrąją krūtų rekonstrukcinę operaciją po vėžio gydymo, pailsėti ir susitelkti į save bei savo šeimą.
„Pagaliau turėsiu antrąją rekonstrukcinę operaciją, pasikrausiu jėgų, pasveiksiu, pailsėsiu, viską apmąstysiu, skirsiu meilės sau ir savo sūnui, pasiruošiu kitam gyvenimo etapui ir, svarbiausia, būsiu čia ir iš tikrųjų gyvensiu“, – rašė ji.
Jessie J pirmą kartą apie savo ankstyvos stadijos krūties vėžio diagnozę gerbėjams pranešė 2025 metais. Tuo metu ji taip pat atskleidė, kad jai bus atlikta mastektomija.
Gegužę dainininkė pranešė, kad yra remisijoje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.