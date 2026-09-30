Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Po kovos su krūties vėžiu – naujausia žinia iš garsios 38-erių dainininkės

2026-09-30 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dainininkė Jessie J pasidalijo naujienomis apie savo sveikatą po antrosios krūties rekonstrukcijos operacijos. 38-erių atlikėja teigė, kad operacija praėjo sėkmingai ir dabar ji jau grįžo namo.

Lašelinė, krūties vėžys, asocaityvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

Dainininkė Jessie J pasidalijo naujienomis apie savo sveikatą po antrosios krūties rekonstrukcijos operacijos. 38-erių atlikėja teigė, kad operacija praėjo sėkmingai ir dabar ji jau grįžo namo.

REKLAMA
0

Ketvirtadienį savo „Instagram“ istorijose Jessie J gerbėjams trumpai papasakojo apie savijautą.

„Ką tik grįžau namo po antrosios operacijos. Viskas praėjo gerai, todėl tiesiog norėjau jums pasakyti, kad man viskas gerai“, – sakė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atlikėja taip pat atskleidė, kad jos artėjantis pasirodymas „An Evening With Jessie J“ yra visiškai išparduotas.

REKLAMA
REKLAMA

„Gyvenimas yra geras. Siunčiu meilę. Geros energijos. Iki greito“, – gerbėjams perdavė Jessie J.

REKLAMA

Prieš operaciją atsitraukė nuo viešumos

Dar šio mėnesio pradžioje dainininkė paskelbė ilgesnį įrašą, kuriame paaiškino, kad trumpam atsitrauks nuo viešumos ir socialinių tinklų.

Jessie J atviravo, kad pastarieji dveji metai jai buvo itin intensyvūs.

„Nesu geriausios formos, bet tikrai nesu ir blogiausios. Žinau, kad žmonės gali iškraipyti tokio pobūdžio įrašus. Ne paslaptis, kad pastarieji dveji metai buvo magiški, sėkmingi, keičiantys gyvenimą ir nepaprastai užimti“, – rašė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Atlikėja teigė, kad nors didžiąją laiko dalį mėgavosi šiuo laikotarpiu, jis taip pat pareikalavo daug jėgų.

„Pastarieji dveji metai paveikė kai kurias mano gyvenimo dalis, kurioms neturėjau laiko skirti erdvės ir atjautos. Dabar tam metas. Darbo sumažėjo, todėl tikiuosi, kad ir gijimas paspartės“, – sakė ji.

Jessie J tuomet atskleidė, kad kuriam laikui pasitrauks iš socialinių tinklų būtent tam, kad galėtų atlikti antrąją krūtų rekonstrukcinę operaciją po vėžio gydymo, pailsėti ir susitelkti į save bei savo šeimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Pagaliau turėsiu antrąją rekonstrukcinę operaciją, pasikrausiu jėgų, pasveiksiu, pailsėsiu, viską apmąstysiu, skirsiu meilės sau ir savo sūnui, pasiruošiu kitam gyvenimo etapui ir, svarbiausia, būsiu čia ir iš tikrųjų gyvensiu“, – rašė ji.

Jessie J pirmą kartą apie savo ankstyvos stadijos krūties vėžio diagnozę gerbėjams pranešė 2025 metais. Tuo metu ji taip pat atskleidė, kad jai bus atlikta mastektomija.

Gegužę dainininkė pranešė, kad yra remisijoje. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų