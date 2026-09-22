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Žinių vedėjai – reta vėžio forma: „Su tuo gyvenu jau dvejus metus...“

2026-09-22 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 13:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

BBC žinių vedėja Maryam Moshiri atvirai prabilo apie savo sveikatą ir gyvenimą su nepagydoma liga. 49-erių moteris atskleidė, kad jai buvo diagnozuota policitemija vera (PV) – reta kraujo vėžio forma, dėl kurios organizmas gamina per daug raudonųjų kraujo kūnelių.

Kraujo vėžys, ranka, lašelinė (nuotr. 123rf.com)

BBC žinių vedėja Maryam Moshiri atvirai prabilo apie savo sveikatą ir gyvenimą su nepagydoma liga. 49-erių moteris atskleidė, kad jai buvo diagnozuota policitemija vera (PV) – reta kraujo vėžio forma, dėl kurios organizmas gamina per daug raudonųjų kraujo kūnelių.

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Apie diagnozę Maryam prabilo tik praėjus kuriam laikui – ji atskleidė, kad liga jai buvo diagnozuota 2024 metų lapkritį, skelbė mirror.co.uk.

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Prakalbo apie gyvenimą su nepagydoma liga

Moteris neslėpė, kad prireikė laiko psichologiškai susitaikyti su tuo, kas nutiko.

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PV yra reta liga – Jungtinėje Karalystėje ja serga apie 8 tūkst. žmonių. Nors ši liga nėra išgydoma, ją galima veiksmingai kontroliuoti ir gydyti.

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„Su tuo gyvenu jau dvejus metus, todėl per tą laiką savotiškai priėjau prie to, kad suprasčiau, kokį psichologinį ir fizinį poveikį tai daro man“, – paaiškino Maryam.

Ji teigė dabar esanti pasiruošusi apie savo ligą kalbėti viešai ir taip padėti žmonėms, susiduriantiems su panašia diagnoze.

„Taip pat, manau, esu pasiruošusi apie tai kalbėti viešai ir pabandyti padėti žmonėms, kuriems nustatyta tokia pati diagnozė arba kurie gyvena su labai panašia lėtine liga. Prognozė yra gera, jei tik toliau tinkamai vartosiu vaistus. Žinote, taip galėčiau gyventi dar daugybę dešimtmečių“, – sakė ji.

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Prireikė laiko susitaikyti

Paklausta, kaip psichologiškai susitaikė su liga, Maryam neslėpė, kad pradžia buvo sunki.

„Tai tikrai sunku. Kai pirmą kartą išgirsti tokią diagnozę, savotiškai pradedi savęs gailėtis.

Prisimenu laikotarpį, kai galvojau: „Kodėl aš? Kodėl taip nutiko man?“ Tačiau kartu jauti ir tam tikrą kaltę, nes galvoji: „Taip, sergu lėtiniu vėžiu, bet juk nemirsiu, žinai? Jei tinkamai gydysiu šį vėžį ir gausiu reikiamą medicininę pagalbą, galėsiu gyventi gana įprastą gyvenimą“.

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Tiesiog turiu susitaikyti su tuo, kad visą likusį gyvenimą būsiu prižiūrima medikų“, – atviravo BBC žinių vedėja.

Moteris taip pat papasakojo, kaip liga paveikia jos kasdienybę. Ji prisipažino, kad kai kuriomis dienomis jaučiasi itin prastai.

„Jautiesi tikrai labai pavargusi, tarsi kažkas būtų išėmęs tavo bateriją. Tada, manau, tiesiog susigūži ir pagalvoji sau: „Ši diena netrukus baigsis, ir vėl pasijusiu geriau.

Nes tai tokia liga, kai būna ir gerų, ir blogų periodų – akimirkų, kai jautiesi gerai, ir laikotarpių, kai jautiesi itin prastai. Manau, kiekvieno žmogaus kelionė su šia liga yra skirtinga“, – pasakojo Maryam.

 

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