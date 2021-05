Muzikos padangėje to dar nebuvo: "8 kambarys" pateikė naujieną

„Su šiuo projektu mes tampame ne tik dainų autoriais, muzikantais ir atlikėjais, bet ir savotiškais poetais. Ant riboto leidimo kavos puodelių serijos nuguldydami 10 ketureilių sukūrėme savotišką poezijos knygą, kurios iki šiol nebuvo. Lietuvos muzikinėje padangėje tokiu formatu kūrybos dar niekas nebuvo pateikęs, tad šio projekto daugelis muzikantų galėtų mums pavydėti“, – džiugesio neslepia „8 Kambarys” atlikėjai Deividas Alejūnas - Corsalis ir Karolis Talutis-Talaz, rašoma pranešime spaudai.

Būdas išgyventi pandemiją

Atlikėjai pripažįsta, kad pandemija – itin sudėtingas metas muzikantams, nes iš kasdienybės dingo koncertai, kurie buvo ne tik pagrindinis pragyvenimo šaltinis, bet ir vienintelė galimybė palaikyti ryšį su savo auditorija. Nelikus galimybės koncertuoti, kai kurie atlikėjai migravo į virtualią erdvę, o štai „8 Kambarys” sugalvojo unikalią prieigą ir savo kūrybą perkėlė ant kavos puodelių.

„Lygiai taip pat kaip Lietuvos krepšinio gerbėjai per vasarą nepamiršta savo mylimų klubų ir nešioja jų marškinėlius ar kitą atributiką, taip pat ir menininkai bei muzikantai karantino metu tikisi, kad ištikimiausi jų fanai kartu išlauks šį nelengvą laikotarpį ir atras jų kūrybą kitose plotmėse. Mums dabar beprotiškai trūksta gyvo bendravimo, gyvų emocijų, nes nesame iš tų atlikėjų, kurie virtualiai gali bendrauti su savo fanais. Kai teko nukelti pasirodymą Kauno „Žalgirio“ arenoje, „žiauriai“ skaudėjo. Tačiau šis projektas ir priminimas apie mūsų kūrybą ant kavos puodelių – tai tarsi mažas pasimatymas su kiekvienu žmogumi atskirai“, – teigia grupės nariai.

Dalis ant kavos puodelių nugulusių ketureilių – jau visiems lietuviams žinomų „8 Kambario” dainų ištraukos, tačiau kita dalis užmins mįslę apie naujus singlus.

„Tikimės, kad šis projektas ne tik primins mūsų fanams, kad niekur nedingome, bet atvirkščiai – įrodys, jog galimybėms leidus, sugrįšime į muzikinę padangę su trenksmu. O kol kas, visą vasarą mūsų kūryba džiugins didžiausio degalinių tinklo Lietuvoje „Viada“ klientus. Mums tai didžiulė galimybė pasiekti savo fanus bei atrasti naujų gerbėjų“, – teigia atlikėjai.

Poezija ant puodelių

Duetas teigia, kad šis projektas unikalus tuo, jog leis fanams labiau įsigilinti į tekstus ir geriau suprasti dainose transliuojamą žinutę. Anot atlikėjų, skirtingai negu daugelyje kitų muzikos žanrų, būtent hiphopo ir repo kultūroje tekstas vaidina kur kas svarbesnį vaidmenį, negu ritmas.

„Kai rašome dainas, visada galvojame apie visumą – kaip jos skambės koncertuose, kokia bus bendra emocija, nes muzika ir tekstas susilieja kartu. Šio projekto metu mūsų gerbėjai turės galimybę įsigilinti į tekstą ir geriau suprasti, ką jaučiame ir kuo gyvename. Šįkart žmogus eiles skaitys be jokio muzikinio fono, tad galės jas interpretuoti visiškai savaip. Mes tikime, kad čia ir yra šių ketureilių grožis – galimybė interpretuoti, sugalvoti savo prasmes. Juk muzikantai, kurie rašo tekstus, yra savotiški poetai, tik ne taip pripažinti. Su šiuo projektu jau ir mes teiksim paraiškas į rašytojų sąjungas“, – juokauja atlikėjai.

Kviečia vasaros kelionėms

Idėjos sumanytojai įsitikinę, kad šią vasarą atostogausime ir daug keliausime Lietuvoje, todėl naujoji puodelių kolekcija „Viados“ degalinių tinkle taps neišvengiamais šios vasaros kelionių palydove.

„Mūsų kuriamas dainas pavadinčiau kelionės muzika, nes daugelyje jų minimi automobiliai ir iliustruojamas vairavimo naktį malonumas. Be to, rašydami didžiąją dalį savo tekstų, siekiame, kad jie būtų pritaikyti klausymui automobilyje. Galvodami tekstą, mintyse kuriame filmo sceną, kurioje dažnai figūruoja naktis, automobilis ir besileidžianti saulė. Vairavimas – tai savotiška meditacija, kurios metu gali įsiklausyti į muziką ir bandyti suprasti jos žodžių prasmę. Dėl to ir kampaniją pavadinome „eiliuotomis kelionėmis“, – teigia atlikėjai.

„8 Kambarys” neslepia, kad naujasis projektas – tai tik pirmas nedidelis žingsnelis didelių naujienų link. Pandemijos laikotarpį išnaudoję kūrybai, duetas prisipažįsta turintis ir ambicingų ateities planų.

„Kai susibūrėme 2013 metais, net neįsivaizdavome, kad tokio tipo nišinė muzika kada nors galės pretenduoti į arenas. Tuo metu tai buvo visiškas „undergroundas“, o dabar repo ir hiphopo muzika nuolat populiarėja: atsiranda vis daugiau atlikėjų, mūsų gerbėjų gretos auga. Šiuo metu tikslas – pagaliau surengti savo pirmąjį koncertą „Žalgirio“ arenoje, kuris dėl pandemijos buvo nukeltas net keturis kartus ir pagal dabartinius planus turėtų įvykti kitų metų balandžio antrąją“, – teigia duetas.